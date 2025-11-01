ルヴァン杯決勝、柏がスタメン発表！ 小泉、垣田、瀬川らが先発。12年ぶり３度目の優勝をかけて広島と激突
柏レイソルは11月１日、ルヴァンカップの決勝戦でサンフレッチェ広島と対戦。試合前にスターティングメンバーが発表された。
柏の先発11人は以下のとおり。
GK 25小島亨介
DF 32山之内佑成
DF 42原田 亘
DF ４古賀太陽
DF ２三丸 拡
MF 39中川敦瑛
MF 28戸嶋祥郎
MF 14小屋松知哉
MF 20瀬川祐輔
FW ８小泉佳穂
FW 18垣田裕暉
控えメンバー）
GK 29永井堅梧
DF 13犬飼智也
DF 26杉岡大暉
DF ３ジエゴ
DF 88馬場晴也
MF 19仲間隼斗
MF 21小西雄大
MF 40原川 力
FW ９細谷真大
同大会（ナビスコカップ時代を含む）で柏は1999年、2013年で頂点に立った。12年ぶり３度目の優勝なるか。試合は国立競技場で開催。13時９分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
