歌がうまいと思う「STARTO社所属の40、50代タレント」ランキング！ 2位「堂本光一」を抑えた1位は？
人気アイドルグループをはじめ、俳優などが所属している芸能事務所「STARTO ENTERTAINMENT」（STARTO社）。同社には、40、50代のベテランも在籍し、さまざまなジャンルで活躍しています。
そこで、All About ニュース編集部は10月7日、全国の10〜60代の男女300人を対象に、「STRATO社の40、50代タレント」に関するアンケート調査を実施。この記事では、「歌がうまいと思う『STARTO社所属』の40、50代タレント」に関するランキングを紹介します。
2位に輝いたのはDOMOTOの堂本光一さんです。堂本さんは、1997年にKinKi KidsのメンバーとしてCDデビュー。2025年1月にグループ名の変更を公表し、7月22日から「DOMOTO」として活動しています。
堂本さんは、俳優としてこれまで多くのドラマや映画に参加。特に、近年では歌唱力の高さを生かし、ミュージカルを中心とした舞台への出演をメインとしています。2025年は、最新アルバム『RAISE』を引っさげたコンサートツアーを開催。各地で美声を響かせ、ファンを魅了しています。
回答者からは、「舞台で鍛え上げられた豊かな声量と高い歌唱技術を持っている」（40代女性／福井県）、「独特の世界観と高い歌唱力を持ち、ジャンルを超えて表現できる実力がある」（20代女性／長崎県）、「声がよく通るイメージがある」（50代女性／新潟県）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのは、嵐の大野智さんです。大野さんは、1999年11月に嵐のメンバーとしてデビュー。グループは、数多くのヒット曲を発表して国民的な人気を獲得します。
大野さんは、俳優業のほかに絵画やオブジェを創作するアーティストとしても活動。さまざまなジャンルで人気となり、現在まで高い人気を誇るアイドルです。
グループの中で歌唱力が高いメンバーとして知られ、ソロ曲も多数発表。主演ドラマ『歌のおにいさん』（テレビ朝日系）に出演した際には、主題歌『曇りのち、快晴』を「矢野健太 starring Satoshi Ohno」名義で歌唱し高い評価を得ています。
回答者からは、「癖がない声で聴きやすく、ビブラートがきれいだから」（30代女性／埼玉県）、「声に物語を宿すような歌い方で、とても上手だから」（50代男性／広島県）、「ライブでソロの歌を聴いて、感動したから」（30代女性／大分県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
