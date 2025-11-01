男性グループ「FANTASTICS」の木村慧人（26）と中島颯太（26）が1日、合同出版イベントに出席した。

木村は5月に「木村慧人1st写真集 Palette」を、中島は8月に連載を収録した書籍「中島颯太の“なるようになった。”“ええようになった。” COMPLETE BOOK」（いずれも主婦と生活社）を発売。同年に刊行されたことを記念して、2誌コラボイベントを行った。

2人は、ファンから“けとそた”の愛称で親しまれているグループの同い年コンビ。お互いの好きなところを聞かれると、中島は「慧ちゃんは、本当に優しいところと、人思いなところ」とコメント。「普段可愛らしいけど、凄い芯があるのと、グループのことを考えたり、強い部分を持っている」と信頼を寄せた。

対して木村は「口です」。中島から「外見！？」とツッコまれつつ、「どんな時でも明るくてポジティブなところは、颯太の魅力」と率直な思いを明かした。

イベント終盤には、木村の持ちネタ「10慧ちゃん」を2人で披露。「それぞれの本は10点中何点？」という報道陣の問いに、木村は「10颯ちゃん！」とドラムロールの後にばっちりポーズを決めたが、中島はナチュラルな「10慧ちゃんでした」。ポーズ後のかけ声について、中島が「フォローしながらやっていきましょう」とうなずくなど、コンビならではの仲の良さをうかがわせた。