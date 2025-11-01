「成城石井 福袋2026」予約開始、全34種を販売 人気のオリジナルバッグ付き

スーパーマーケット「成城石井」は11月1日、2026年の福袋の予約受付を開始した。4種の「店頭限定福袋」と、30種の「オンライン限定福袋」を取りそろえる。

福袋には、成城石井のバイヤーが厳選した人気商品を詰め合わせており、全ての福袋にオリジナルバッグ「成城石井 ショッピングバッグ」が付属する。いずれも購入前に中身がわかる福袋となっている。

〈「店頭限定福袋」4種(価格はすべて税込)〉

店頭限定の福袋は、WEB予約サービスで予約し、店舗で受け取る方式。受取対象店舗は全国の221店舗。受注期間は11月1日午前10時〜12月25日(限定数に到達し次第、受注終了)。なお、12月1日までの予約は「早割(5%割引)」となる。

ラインアップは「人気のお菓子セット」2,700円、「洋菓子詰め合わせ」3,780円、「人気のグロサリーセット」3,240円(各税込)。加えて販売する「ソムリエ太鼓判!人気の赤白スパークリング3本セット」は、店頭受取WEB予約サービスでの予約は受け付けず、店頭販売のみとなっている。

「店頭限定福袋」4品の詳細は以下の通り。

〈1〉成城石井 人気のお菓子セット(2,700円、限定5,000個)

･成城石井 ショッピングバッグ ライトシナモン

･アンナファッジョ カラメルビスケット

･成城石井 パリっと食感のBANANA CHIPS

･成城石井 ほたて&チーズ

･成城石井 蜂蜜かりんとう 黒丸

･成城石井 厚焼きねぎ味噌せんべい

･ソシオ工房 フラ印ポテトチップス うすしお

成城石井 人気のお菓子セット(2,700円、限定5,000個)

〈2〉成城石井 洋菓子詰め合わせ(3,780円、限定1,500個)

･成城石井 ショッピングバッグ パールピンク

･成城石井 塩バナナチップス

･ハンターズ 黒トリュフフレーバーポテトチップス

･ディ･ジェンナーロ プラリーヌアソート

･グリョン ダイジェスティブ ビスケット

･マルレ ドライイチジク カット

･レヴクリエイト ブラックペッパーミックスナッツ

･B&B メープルクッキー

成城石井 洋菓子詰め合わせ(3,780円、限定1,500個)

〈3〉成城石井 人気のグロサリーセット(3,240円、限定2,500個)

･成城石井 ショッピングバッグ パールピンク

･成城石井 オーガニックドリップコーヒー

･FAUCHON フラワーピーチティー TB

･成城石井 北海道産小麦100%使用ホットケーキミックス

･成城石井 選べる美味しさスープ&フォー

･成城石井&新宿中村屋 ビーフカリー

成城石井 人気のグロサリーセット(3,240円、限定2,500個)

〈4〉ソムリエ太鼓判!人気の赤白スパークリング3本セット

･成城石井 ミニショッピングバッグ オレンジ

･赤ワイン「Le Bar a Vin 52ロッソ」

･白ワイン「Le Bar a Vin 52ビアンコ」

･スパークリング「インプルス スパークリング」

〈「オンライン限定福袋」概要〉

オンライン限定の福袋は、公式オンラインショップ「成城石井.com」をはじめ、楽天市場、dショッピング、Yahoo!ショッピング、ANA Mall、JAL Mall、JREモール、au PAY マーケットで販売する。受注期間は11月1日10時〜12月25日(限定数に到達し次第、受注終了)。なお、12月1日までの注文は5%割引となる早割が適用される。配達エリアは全国で、出荷期間は11月4日から(一部商品を除く)。

「オンライン限定福袋」は、全つのテーマ『ベストヒットセット』『まとめ買いセット』『パーティーセット』『バイヤースペシャルセレクトセット』に沿って展開する。各「オンライン限定福袋」には、新色「ネイビーオレンジ」のショッピングバッグが付いている。

各テーマの目玉福袋は以下の通り。

〈ベストヒットセット〉

◆「デイリー部門」2025年ベストヒット 商品5点詰合せ※冷蔵(5,400円)

･成城石井 ショッピングバッグ ネイビーオレンジ

･成城石井 豚肉と塩のみでつくったハモンセラーノ12ヶ月熟成 薄切り

･成城石井自家製 国産豚と淡路島産玉ねぎの豚饅

･成城石井自家製 ポークウインナー ファミリーサイズ

･成城石井 かずのこチーズ

･成城石井 4種ドライフルーツのクリームチーズ

「デイリー部門」2025年ベストヒット 商品5点詰合せ※冷蔵(5,400円)

〈まとめ買いセット〉

◆成城石井 ペルー産最高等級アラビカ豆100%オーガニックアイスコーヒー無糖12本※常温(6,100円)

･成城石井 ショッピングバッグ ネイビーオレンジ

･成城石井 ペルー産最高等級アラビカ豆 100% オーガニックアイスコーヒー無糖12本

成城石井 ペルー産最高等級アラビカ豆100%オーガニックアイスコーヒー無糖12本※常温(6,100円)

〈パーティーセット〉

◆冬のオードブルセット※冷蔵(6,000円)

･成城石井 ショッピングバッグ ネイビーオレンジ

･成城石井 スモークサーモンスライス

･成城石井自家製 シュリンプカクテル

･成城石井 豚肉と塩のみでつくったハモンセラーノ 12ヶ月熟成 薄切り･成城石井自家製 グリーンオリーブ(種抜き)

･成城石井 フランス産チーズを楽しむアソート

成城石井 福袋2026「冬のオードブルセット※冷蔵」(6,000円)イメージ

〈バイヤースペシャルセレクトセット〉

◆「菓子部門」おすすめ商品6点詰合せ※常温(5,000円)

･成城石井 ショッピングバッグ ネイビーオレンジ

･成城石井自家製 発酵バターのショートブレッド

･成城石井 五三焼カステラ

･成城石井 ミックスナッツ大袋

･成城石井 手巻納豆 巾着

･成城石井 おさかなスナック10種の海鮮豆ミックス

･ハンターズ 黒トリュフフレーバーポテトチップス

「菓子部門」おすすめ商品6点詰合せ※常温(5,000円)

福袋の予約受付を11月1日に開始するのは、成城石井では過去最速だという。昨シーズン販売した福袋のうち、数量限定「店頭限定福袋」の予約件数は前年比70%増を記録した。

成城石井は、好調な理由として2024年から2025年にかけての年末年始は、最大9連休となる人も多い曜日回りであったことから、この連休を有意義に過ごすため、忙しい年の瀬を迎えるより前に、福袋を早めに確実に購入したいという予約へのニーズが高まったと分析する。

今回、2025年から2026年にかけての年末年始も同様に、最大9連休が見込まれることから、こうした“早め”で“確実な”買い物需要が今シーズンも続くと想定し、予約開始日を例年より2週間以上早めたとしている。

〈福袋だけでなく「ニューイヤーバッグ」も発売〉

また、一部の店舗では「ニューイヤーバッグ」も12月下旬から順次発売する。新年の挨拶や御年賀としても活用できる紙袋に入ったセット。城石井オリジナルの人気商品を詰め合わせた「ニューイヤーバッグ」をはじめ、猿田彦珈琲やヤマモリなど人気メーカーの「ニューイヤーバッグ」など、全6商品を取りそろえる。

〈「ニューイヤーバッグ」の一例(12月25日発売)〉

◆成城石井 菓子ニューイヤーバッグ(2,160円、4,000個)

・成城石井 チョコレート アソートＢＯＸ

・成城石井自家製 発酵バターのショートブレッド

・成城石井 五三焼カステラ

・成城石井 ニューイヤーデザインペーパーバッグ

◆成城石井 グロサリーニューイヤーバッグ(2,700円、2,000個)

・成城石井 メキシコ産 オレンジ純粋はちみつ

・成城石井 モカドリップコーヒー

・成城石井 desica 北海道産小麦のバターミルクパンケーキミックス

・バーゲンダル 有機ルイボスティー

・成城石井 ニューイヤーデザインペーパーバッグ