「成城石井 福袋2026」予約開始、全34種を販売 人気のオリジナルバッグ付き
スーパーマーケット「成城石井」は11月1日、2026年の福袋の予約受付を開始した。4種の「店頭限定福袋」と、30種の「オンライン限定福袋」を取りそろえる。
福袋には、成城石井のバイヤーが厳選した人気商品を詰め合わせており、全ての福袋にオリジナルバッグ「成城石井 ショッピングバッグ」が付属する。いずれも購入前に中身がわかる福袋となっている。〈「店頭限定福袋」4種(価格はすべて税込)〉
店頭限定の福袋は、WEB予約サービスで予約し、店舗で受け取る方式。受取対象店舗は全国の221店舗。受注期間は11月1日午前10時〜12月25日(限定数に到達し次第、受注終了)。なお、12月1日までの予約は「早割(5%割引)」となる。
ラインアップは「人気のお菓子セット」2,700円、「洋菓子詰め合わせ」3,780円、「人気のグロサリーセット」3,240円(各税込)。加えて販売する「ソムリエ太鼓判!人気の赤白スパークリング3本セット」は、店頭受取WEB予約サービスでの予約は受け付けず、店頭販売のみとなっている。
「店頭限定福袋」4品の詳細は以下の通り。〈1〉成城石井 人気のお菓子セット(2,700円、限定5,000個)
･成城石井 ショッピングバッグ ライトシナモン
･アンナファッジョ カラメルビスケット
･成城石井 パリっと食感のBANANA CHIPS
･成城石井 ほたて&チーズ
･成城石井 蜂蜜かりんとう 黒丸
･成城石井 厚焼きねぎ味噌せんべい
･ソシオ工房 フラ印ポテトチップス うすしお
成城石井 人気のお菓子セット(2,700円、限定5,000個)〈2〉成城石井 洋菓子詰め合わせ(3,780円、限定1,500個)
･成城石井 ショッピングバッグ パールピンク
･成城石井 塩バナナチップス
･ハンターズ 黒トリュフフレーバーポテトチップス
･ディ･ジェンナーロ プラリーヌアソート
･グリョン ダイジェスティブ ビスケット
･マルレ ドライイチジク カット
･レヴクリエイト ブラックペッパーミックスナッツ
･B&B メープルクッキー
成城石井 洋菓子詰め合わせ(3,780円、限定1,500個)〈3〉成城石井 人気のグロサリーセット(3,240円、限定2,500個)
･成城石井 ショッピングバッグ パールピンク
･成城石井 オーガニックドリップコーヒー
･FAUCHON フラワーピーチティー TB
･成城石井 北海道産小麦100%使用ホットケーキミックス
･成城石井 選べる美味しさスープ&フォー
･成城石井&新宿中村屋 ビーフカリー
成城石井 人気のグロサリーセット(3,240円、限定2,500個)〈4〉ソムリエ太鼓判!人気の赤白スパークリング3本セット
･成城石井 ミニショッピングバッグ オレンジ
･赤ワイン「Le Bar a Vin 52ロッソ」
･白ワイン「Le Bar a Vin 52ビアンコ」
･スパークリング「インプルス スパークリング」
オンライン限定の福袋は、公式オンラインショップ「成城石井.com」をはじめ、楽天市場、dショッピング、Yahoo!ショッピング、ANA Mall、JAL Mall、JREモール、au PAY マーケットで販売する。受注期間は11月1日10時〜12月25日(限定数に到達し次第、受注終了)。なお、12月1日までの注文は5%割引となる早割が適用される。配達エリアは全国で、出荷期間は11月4日から(一部商品を除く)。
「オンライン限定福袋」は、全つのテーマ『ベストヒットセット』『まとめ買いセット』『パーティーセット』『バイヤースペシャルセレクトセット』に沿って展開する。各「オンライン限定福袋」には、新色「ネイビーオレンジ」のショッピングバッグが付いている。
各テーマの目玉福袋は以下の通り。
〈ベストヒットセット〉
◆「デイリー部門」2025年ベストヒット 商品5点詰合せ※冷蔵(5,400円)
･成城石井 ショッピングバッグ ネイビーオレンジ
･成城石井 豚肉と塩のみでつくったハモンセラーノ12ヶ月熟成 薄切り
･成城石井自家製 国産豚と淡路島産玉ねぎの豚饅
･成城石井自家製 ポークウインナー ファミリーサイズ
･成城石井 かずのこチーズ
･成城石井 4種ドライフルーツのクリームチーズ
「デイリー部門」2025年ベストヒット 商品5点詰合せ※冷蔵(5,400円)
〈まとめ買いセット〉
◆成城石井 ペルー産最高等級アラビカ豆100%オーガニックアイスコーヒー無糖12本※常温(6,100円)
･成城石井 ショッピングバッグ ネイビーオレンジ
･成城石井 ペルー産最高等級アラビカ豆 100% オーガニックアイスコーヒー無糖12本
成城石井 ペルー産最高等級アラビカ豆100%オーガニックアイスコーヒー無糖12本※常温(6,100円)
〈パーティーセット〉
◆冬のオードブルセット※冷蔵(6,000円)
･成城石井 ショッピングバッグ ネイビーオレンジ
･成城石井 スモークサーモンスライス
･成城石井自家製 シュリンプカクテル
･成城石井 豚肉と塩のみでつくったハモンセラーノ 12ヶ月熟成 薄切り･成城石井自家製 グリーンオリーブ(種抜き)
･成城石井 フランス産チーズを楽しむアソート
成城石井 福袋2026「冬のオードブルセット※冷蔵」(6,000円)イメージ
〈バイヤースペシャルセレクトセット〉
◆「菓子部門」おすすめ商品6点詰合せ※常温(5,000円)
･成城石井 ショッピングバッグ ネイビーオレンジ
･成城石井自家製 発酵バターのショートブレッド
･成城石井 五三焼カステラ
･成城石井 ミックスナッツ大袋
･成城石井 手巻納豆 巾着
･成城石井 おさかなスナック10種の海鮮豆ミックス
･ハンターズ 黒トリュフフレーバーポテトチップス
「菓子部門」おすすめ商品6点詰合せ※常温(5,000円)
福袋の予約受付を11月1日に開始するのは、成城石井では過去最速だという。昨シーズン販売した福袋のうち、数量限定「店頭限定福袋」の予約件数は前年比70%増を記録した。
成城石井は、好調な理由として2024年から2025年にかけての年末年始は、最大9連休となる人も多い曜日回りであったことから、この連休を有意義に過ごすため、忙しい年の瀬を迎えるより前に、福袋を早めに確実に購入したいという予約へのニーズが高まったと分析する。
今回、2025年から2026年にかけての年末年始も同様に、最大9連休が見込まれることから、こうした“早め”で“確実な”買い物需要が今シーズンも続くと想定し、予約開始日を例年より2週間以上早めたとしている。〈福袋だけでなく「ニューイヤーバッグ」も発売〉
また、一部の店舗では「ニューイヤーバッグ」も12月下旬から順次発売する。新年の挨拶や御年賀としても活用できる紙袋に入ったセット。城石井オリジナルの人気商品を詰め合わせた「ニューイヤーバッグ」をはじめ、猿田彦珈琲やヤマモリなど人気メーカーの「ニューイヤーバッグ」など、全6商品を取りそろえる。〈「ニューイヤーバッグ」の一例(12月25日発売)〉
◆成城石井 菓子ニューイヤーバッグ(2,160円、4,000個)
・成城石井 チョコレート アソートＢＯＸ
・成城石井自家製 発酵バターのショートブレッド
・成城石井 五三焼カステラ
・成城石井 ニューイヤーデザインペーパーバッグ
◆成城石井 グロサリーニューイヤーバッグ(2,700円、2,000個)
・成城石井 メキシコ産 オレンジ純粋はちみつ
・成城石井 モカドリップコーヒー
・成城石井 desica 北海道産小麦のバターミルクパンケーキミックス
・バーゲンダル 有機ルイボスティー
・成城石井 ニューイヤーデザインペーパーバッグ