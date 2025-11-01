俳優の草刈正雄（73）の次女で俳優の草刈麻有（32）が30日、Instagramを更新。姉でモデルの紅蘭（36）が、現金一括で購入した邸宅で、めいっ子とともに料理する動画を公開した。

【映像】紅蘭、現金一括購入した邸宅を公開

2024年8月、紅蘭はInstagramで、高台にある100坪以上の土地と自宅を現金一括で購入したことを報告。以降、父や友人らを招いてホームパーティーをする様子や、リビングの大きな窓から夕陽が差し込む動画を公開してきた。

草刈麻有、姉・紅蘭の邸宅でめいっ子と料理

2025年10月30日は、「カボチャのグラタン。カボチャ、玉ねぎ、牛乳、バター、塩、コショウ、コンソメ、小麦粉、ベーコン、とろけるチーズ。ガスバーナー本当に便利だからお料理好きはぜひゲットしてね」と、妹の麻有が紅蘭の娘とともに、料理する動画を公開。

「簡単で子どもも大好きだから、ぜひ！ハロウィンに作ってみては如何でしょうか」と、コメントしている。

この投稿にファンからは、「ほんっと可愛すぎな2人」「2人とも笑顔が可愛くてうれしくなっちゃいます。お料理も上手です」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）