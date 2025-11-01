DeNAの相川亮二新監督(写真：時事)

写真拡大

プロ野球・DeNAは1日、2026年シーズンのコーチングスタッフを発表しました。相川亮二新監督のもと、新たなスタートを切ります。

▽DeNA2026年シーズンのコーチングスタッフ
(数字は背番号)

81　相川亮二　監督
72　迮岡賢二郎　1軍ベンチコーチ
89　中井大介　1軍打撃戦術コーチ
90　大村巌　1軍打撃育成コーチ
73　藤田一也　1軍内野守備走塁戦術・育成兼ベースコーチ
74　河田雄祐　1軍外野守備走塁戦術・育成兼ベースコーチ
94　小杉陽太　1軍チーフ投手戦術・育成コーチ
75　村田修一　2軍監督
97　田中浩康　2軍ベンチコーチ
78　進藤達哉　2軍内野守備走塁戦術・育成兼ベースコーチ
84　上田佳範　2軍外野守備走塁戦術・育成兼ベースコーチ
70　辻俊哉　2軍バッテリー戦術・育成コーチ
88　入来祐作　2軍チーフ投手戦術・育成コーチ
86　八木快　2軍投手戦術・育成コーチ
87　加賀繁　2軍投手育成コーチ
77　鈴木尚典　2軍打撃育成コーチ兼巡回打撃育成コーチ補佐
85　柳田殖生　2軍野手育成コーチ
82　万永貴司　野手コーディネーター
79　大原慎司　投手コーディネーター
76　田代富雄　巡回打撃育成コーチ