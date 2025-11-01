【DeNA】来季のコーチングスタッフを発表 相川亮二新監督のもと新シーズンへ
プロ野球・DeNAは1日、2026年シーズンのコーチングスタッフを発表しました。相川亮二新監督のもと、新たなスタートを切ります。
▽DeNA2026年シーズンのコーチングスタッフ
(数字は背番号)
72 迮岡賢二郎 1軍ベンチコーチ
89 中井大介 1軍打撃戦術コーチ
90 大村巌 1軍打撃育成コーチ
73 藤田一也 1軍内野守備走塁戦術・育成兼ベースコーチ
74 河田雄祐 1軍外野守備走塁戦術・育成兼ベースコーチ
94 小杉陽太 1軍チーフ投手戦術・育成コーチ
75 村田修一 2軍監督
97 田中浩康 2軍ベンチコーチ
78 進藤達哉 2軍内野守備走塁戦術・育成兼ベースコーチ
84 上田佳範 2軍外野守備走塁戦術・育成兼ベースコーチ
70 辻俊哉 2軍バッテリー戦術・育成コーチ
88 入来祐作 2軍チーフ投手戦術・育成コーチ
86 八木快 2軍投手戦術・育成コーチ
87 加賀繁 2軍投手育成コーチ
77 鈴木尚典 2軍打撃育成コーチ兼巡回打撃育成コーチ補佐
85 柳田殖生 2軍野手育成コーチ
82 万永貴司 野手コーディネーター
79 大原慎司 投手コーディネーター
76 田代富雄 巡回打撃育成コーチ