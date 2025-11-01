現地時間10月31日、アメリカ・デルマー競馬場で行われた、ブリーダーズカップジュベナイルフィリーズターフ（G1・芝1600m）は、O.マーフィー騎乗の伏兵バランティナ（牝2・D.オブライエン）が内々から鮮やかな差し切りを決めた。2着にパシフィックミッション（牝2・A.ボールディング）、3着にグラウンドサポート（牝2・K.ダンナー）が入った。勝ちタイムは1:35.07（良）。

レースでは日本から参戦したスウィッチインラヴが前半45.96と速いペースで主導権を握る展開に。勝負どころでの手応えは今ひとつで、直線に向いたところでは既に余力がなく後退、11着に敗れた。勝利したバランティナは中団後方でじっと我慢し、マーフィー騎手が内ラチ沿いのスペースを巧みに確保すると、直線で鋭く伸びて先頭に立った。

同馬を管理するD.オブライエン調教師は、「非常に特別な勝利です。オイシンは完璧でした。出遅れ気味でしたが、内ラチを確保し、馬の力を最大限に引き出してくれました」と勝因を振り返った。

BCジュベナイルフィリーズターフ・バランティナとO.マーフィー騎手

また、殊勲のオイシン・マーフィー騎手は、「前走（カラ競馬場）はやや疲れがあったのかもしれませんが、能力のある馬です。1コーナーで内に潜り込めたことが大きかったですね。直線で外へ行かず内を選んだのは、馬自身にパワーがあったからです。本当に素晴らしいアスリートです」と同馬の走りを称賛。マーフィー騎手にとってはブリーダーズカップシリーズ2勝目となった。

【全着順】

1着 バランティナ

2着 パシフィックミッション

3着 グラウンドサポート

4着 イマジネーションザレディ

5着 アルティメットラブ

6着 インフィニットスカイ

7着 クイーンオブハワイ

8着 セレブリティウォリアー

9着 ファイナルアコード

10着 タイムトゥドリーム

11着 スウィッチインラヴ・日

12着 ブレイブデブ

出走取消 プリサイス