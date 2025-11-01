ヒロミ、愛車の“断捨離”宣言に共感の声

タレントのヒロミさんが、自身の公式YouTubeチャンネル「Hiromi factory チャンネル」を更新。長年所有してきた愛車を“断捨離”する決意を語りました。

動画内では、ヒロミさんが所有する数々の名車が登場。思い入れのある車両を手放すという姿勢に、多くの注目が集まっています。

ヒロミさんクルマを売りまくって断捨離か？（Photo：時事通信フォト 画像はオリジナルＤＩＹメニューを発表会にて）

【動画】「えっ…」これがヒロミが”断捨離”した「車たち」です！ 動画で見る！

2025年9月6日に公開された動画では、「持ちすぎじゃねーか？」という気づきから、愛車の整理を始めたことを明かしています。ガレージには希少性の高い車両がずらりと並び、ヒロミさんの“乗り物愛”が随所に感じられる内容となっています。

なかでも日産「スカイラインGT-R（R32）」は、過去の動画でも度々登場し、注目を集めた1台です。GT-Rは日産の名車の中でも特に人気が高く、R32型は現在も多くのユーザーに支持されています。

ヒロミさんの購入したモデルは28年ほど前のモデルと明かされており、過去の動画では、細かな汚れやキズを丁寧にメンテナンスする様子が公開されており、愛着の深さがうかがえました。

GT-Rの並びには、1965年式のシボレー「マリブ」の姿も。白いボディに丸目のヘッドライト、クローム仕上げの横線グリルが印象的で、クラシックカーらしい存在感を放っています。

さらに、淡いエメラルドグリーンが目を引くフォルクスワーゲン「タイプ3 ファストバック」も登場。流線型のボディが特徴で、ヒロミさんは「これ珍しいんだよ!?」と語り、希少性とデザインへの愛着をにじませていました。

そのほか、トヨタ「FJクルーザー」、テスラ「モデル3」、スズキ「ジムニー」などが断捨離対象として挙げられています。

バイクや船も整理対象に含まれており、「KZ1000police」「KAWASAKI Z1」「ホンダCBシリーズ」、さらに「レンジャー392」「センチュリオン」などが登場しています。

動画の終盤では、「やっぱりよく考えてみたら僕は作ってる時が好き」と語り、「誰かね、いい相棒が見つかれば譲っていきたいと思っております」と、前向きな姿勢を見せています。

※ ※ ※

ヒロミさんによる“断捨離”宣言には、視聴者から共感と惜別の声が相次いでいます。

「作ってる時間が好き」という言葉に共感する声や、「ガレージが美しすぎる」「博物館のよう」といった感想が目立ちました。

また旧車ファンやDIY愛好家からは「GT-Rを手放すなんて惜しい」「自分も整理を考えさせられた」といった声も。驚きとともに背中を押されたような感覚を覚えた人も少なくないようです。

今後、ヒロミさんのガレージがどのように変化していくのか、引き続き注目が集まりそうです。