◆米大リーグ ワールドシリーズ第６戦 ブルージェイズ―ドジャース（３１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が３１日（日本時間１１月１日）、２勝３敗と連覇へ崖っぷちで迎えたワールドシリーズ（ＷＳ）第６戦の敵地・ブルージェイズ戦に先発し、６回５安打１失点６奪三振で降板。３試合連続完投はならなかったが、最速９７・３マイル（約１５６・６キロ）、球数９６球の好投だった。

初回は１死からルークスを三塁マンシーの失策で塁に出したが、２戦連発と好調の３番ゲレロをカーブで三ゴロ併殺。２回は４番ビシェットをスライダーで空振り三振に斬るなど多彩な変化球を駆使した。味方が３点を先制した直後の３回は先頭バージャーにこの日初安打となる左翼線二塁打を許すと、２死三塁でこの日右脇腹痛から復帰したスプリンガーに中前適時打を浴びて１点を返された。

４回は１死からビシェットに左前打を許したが、続くバーショをスプリットで二ゴロ併殺。５回はカーク、バージャーから連続三振を奪い、クレメントに遊撃内野安打を打たれたが、ヒメネスを中直で無失点。５回の時点で７５球、４安打１失点と安定した投球を見せた。

３―１の６回。１死を取ったところでグラウンド上にファンが乱入。左中間付近で警備員らに取り押さえられたが、大ブーイングの中、由伸も驚きの表情を浮かべていた。その後２死からゲレロに左翼線二塁打を食らい、ビシェットはこの日初の四球で歩かせたが、最後は一、二塁で５番バーショをスプリットで空振り三振。静まり返る敵地で何度もうなずきながらベンチに引き揚げた。大谷らと笑顔でハイタッチを交わした。

ナ・リーグ優勝決定シリーズ第２戦の敵地・ブルワーズ戦、ＷＳ第２戦の敵地・ブルージェイズ戦と２試合連続で９回１失点の完投勝利。ポストシーズン（ＰＳ）の完投勝利は日本人初の偉業、メジャー全体でも１７年１０月１４日（同１５日）のバーランダー（当時アストロズ）以来８年ぶりの快挙だったが、ＰＳの２登板連続完投は通算２１６勝右腕のＣ・シリング（Ｄバックス）が０１年に達成して以来２４年ぶりだった。３試合連続完投となれば、同年のシリング以来で直近５０年では４人目、ＷＳで２試合連続完投なら９２年のグラビン（ブレーブス）以来３３年ぶりだった。

今年のＰＳはこの日まで４試合で３勝１敗、防御率１・５７。２連敗で２勝３敗となったＷＳ第５戦の試合後には「とにかく勝つことに集中して、目の前の試合に集中していつも通りのプレーをしたいと思います」と気合を入れていた。前回登板の２日後の第３戦では、延長１８回の死闘となったことでブルペンに向かって準備を進めた。結果的に登板はなかったが中１日での登板を志願。その影響に関しては「問題なく試合に向けて準備が進んでいます」と話していた。

オリックス時代には２３年の日本シリーズで阪神を相手に今回と同じ２勝３敗で迎えた第６戦で９回１失点１４奪三振で完投勝利。９安打を浴びながら、１３８球の熱投だった。日本ラスト登板とは相手も舞台も異なるが、土壇場で当時のような好投を披露した。