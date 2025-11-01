DeNA 来季相川新体制コーチ陣全容を発表 2軍には村田修一新監督が就任
DeNAは1日、来季コーチングスタッフを発表した。
概要は以下の通り。
【1軍】
・監督81
相川亮二
・1軍ベンチコーチ72
迮岡賢二郎
・1軍打撃戦術コーチ89
中井大介
・1軍打撃育成コーチ90
大村 巌
・1軍内野守備走塁戦術・育成兼ベースコーチ73
藤田一也
・1軍外野守備走塁戦術・育成兼ベースコーチ74
河田雄祐
・1軍チーフ投手戦術・育成コーチ94
小杉陽太
【2軍】
・監督75
村田修一
・2軍ベンチコーチ97 田中浩康
・2軍内野守備走塁戦術・育成兼ベースコーチ78
進藤達哉
・2軍外野守備走塁戦術・育成兼ベースコーチ84
上田佳範
・2軍バッテリー戦術・育成コーチ70
辻 俊哉
・2軍チーフ投手戦術・育成コーチ88
入来祐作
・2軍投手戦術・育成コーチ86
八木 快
・2軍投手育成コーチ87
加賀 繁
・2軍打撃育成コーチ兼巡回打撃育成コーチ補佐77
鈴木尚典
・2軍野手育成コーチ85
柳田殖生
・野手コーディネーター82
万永貴司
・投手コーディネーター79
大原慎司
・巡回打撃育成コーチ76
田代富雄