　DeNAは1日、来季コーチングスタッフを発表した。

　概要は以下の通り。

　【1軍】

　・監督81　

　相川亮二

　・1軍ベンチコーチ72　

　迮岡賢二郎

　・1軍打撃戦術コーチ89　

　中井大介

　・1軍打撃育成コーチ90　

　大村　巌

　・1軍内野守備走塁戦術・育成兼ベースコーチ73　

　藤田一也

　・1軍外野守備走塁戦術・育成兼ベースコーチ74　

　河田雄祐

　・1軍チーフ投手戦術・育成コーチ94

　小杉陽太

　【2軍】

　・監督75　

　村田修一

　・2軍ベンチコーチ97　田中浩康

　・2軍内野守備走塁戦術・育成兼ベースコーチ78　

　進藤達哉

　・2軍外野守備走塁戦術・育成兼ベースコーチ84　

　上田佳範

　・2軍バッテリー戦術・育成コーチ70　

　辻　俊哉

　・2軍チーフ投手戦術・育成コーチ88

　入来祐作

　・2軍投手戦術・育成コーチ86　

　八木　快

　・2軍投手育成コーチ87　

　加賀　繁

　・2軍打撃育成コーチ兼巡回打撃育成コーチ補佐77　

　鈴木尚典

　・2軍野手育成コーチ85　

　柳田殖生

　・野手コーディネーター82　

　万永貴司

　・投手コーディネーター79　

　大原慎司

　・巡回打撃育成コーチ76　

　田代富雄