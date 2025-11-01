◇卓球 WTTチャンピオンズ モンペリエ(10月28日〜11月2日、フランス)

卓球の国際大会・WTTチャンピオンズ モンペリエは現地時間31日に女子シングルスの8強がそろいました。

張本美和選手は、開催国フランスのバルデ選手との2回戦。2ゲームを連取して王手をかけます、2ゲームを奪われ、フルゲームへ。完全アウェーの中、最終第5ゲームを取11-4で奪い、辛くも準々決勝進出となりました。

カットマンの橋本帆乃香選手は、1回戦で大藤沙月選手を破ったシンガポールのゾン ジエン選手と対戦。攻守ともに安定した試合展開でストレート勝利を飾りました。

1日に予定の準々決勝では、張本選手は初戦で早田ひな選手を破った中国の王芸迪選手と激突。世界5位の難敵とは、過去国際大会で2勝3敗となっています。橋本選手は韓国のチュ チョンヒ選手と対戦。両者は今年WTTツアーで一度対戦し、橋本選手が勝利しています。

▽2回戦結果◆張本美和 3−2バルデ(フランス)(11−9/11−6/5−11/10−12/11−4)◆橋本帆乃香 3−0 ゾン ジエン(シンガポール)(11−8/11−7/11−8)