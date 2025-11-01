フリーアナウンサーの森本晴香（36）が1日までに自身のインスタグラムを更新。第1子出産を報告した。

「産前最後の生放送でした！この後里帰りします！…とご報告してから24時間と経たない内にBaby爆誕しました。笑」と報告。「無事深夜に故郷の広島に着き寝ていたところ、突然の破水からの、朝に出産」と慌ただしい出産となったことを明かした。

「まさか産休0日で産まれてくるせっかちさんだったとは それでも、私がお仕事をやり切るまでは待ってくれたんだねと、親孝行な息子に感謝です」とつづった。

「またパワフルに大好きなお仕事ができるよう、今はしっかり休養しようと思います」と森本アナ。「妊娠中、そして今も気遣ってくださり励ましのお言葉頂いたみなさん、本当にありがとうございます。これからもどうぞ、よろしくお願いします」と記した。

森本アナは新潟放送、広島ホームテレビ、四国放送、南海放送経て、中国・四国地方を拠点にフリーアナウンサーとして活動。2019年2月に結婚。19年4月には「Announce Office SERENO（アナウンスオフィスセレーノ）」を創業し、代表に就任。22年10月、「株式会社 office SERENO（オフィスセレーノ）」として法人化し、社長に就任している。

現在はラジオではとなりのラジオ For Youコーナー、ラジオ「となりのラジオ For Youコーナー」、テレビでは四国放送「ゴジカル!」にレギュラー出演している。

9月22日の投稿で、第1子妊娠を報告していた。