近年、株式市場や暗号資産、不動産市場の好調を背景に、FIRE（経済的自立による早期退職）を選択する人が増えています。一方、思い描いた理想とかけ離れた現実に直面し、生活の維持に苦しむケースも少なくありません。55歳で資産1億円を達成し、念願のFIREを果たした福山隼人さん（仮名・57歳）の事例をもとに、FIREの裏に潜む「思わぬ落とし穴」をみていきましょう。辻本剛士CFPが解説します。

「資産を蓄えて早期退職」に潜む落とし穴

早期退職（FIRE）を実現した人、または目指している人と話すと、「資産1億円をひとつの目安にしている」という話をよく聞きます。

この1億円という金額は、日本国内でも「富裕層」と呼ばれる水準です。野村総合研究所では「金融資産1億円以上5億円未満を保有する世帯」を富裕層と定義しています。

そして近年、富裕層の数は増加傾向にあります。同研究所の発表によると、2013年に95.3万世帯だった富裕層は、2023年には153.5万世帯にまで増加しました。

しかし、FIREは理想のライフスタイルとしてもてはやされる一方、「後悔している」という人も少なくありません。なかでも、想定外の原因により資産が短期間で急減し、泣く泣く再就職というケースも聞きます。

今回、「資産1億円」を達成して早期退職するも、想定外の現実に直面したある男性の事例を紹介します。

堅実に築いた1億円…“念願のFIRE”を実現した50代男性

大学卒業後、医薬品メーカーに入社した福山隼人さん（仮名・57歳）には、若い頃から「経済的に自立したい」という強い思いがありました。そのため、20代のうちから株式や投資信託への投資に取り組み、コツコツと資産を積み上げます。

また50代に入り、不動産投資にも興味を抱いた福山さん。自分なりに勉強したうえで、中古アパートを一棟購入し、家賃収入を得ることで安定的なキャッシュフローを構築していきました。

長期分散投資が功を奏し、波はありながらも保有銘柄の価格は大幅に上昇。また不動産市況も好調で、福山さんの資産は想定以上に膨らんでいきました。

そして福山さんが55歳になったころ、ついに「純資産1億円」を突破します。長年の努力が実を結び、福山さんは念願だったFIREを実現したのです。

退職の日、送別会では部下たちは花束を手に集まり、感謝の言葉をかけてくれました。会場は笑顔と涙に包まれ、福山さんも胸がいっぱいになったといいます。

年間の不労所得は約400万円、月に換算すれば30万円以上。働かなくても生活できる計算です。

「これからは好きなことをしながら、ゆっくり過ごそう」そう心に決め、福山さんは新しい人生のスタートを切りました。

天国から地獄へ…福山さんの末路

FIREを実現してからの数ヵ月、福山さんの生活はまさに“理想そのもの”でした。

朝は好きな時間に起き、予定のない日は一日中のんびり過ごす。お昼からお酒を楽しむ日もあれば、妻とゆっくり旅行に出かけるなど、お金と時間を気にしない穏やかな日々を満喫します。

しかし、その幸せは長く続きませんでした。

退職から約半年後、株式相場が急落。保有銘柄の価格は急落し、配当・分配金収入が激減しました。さらに悲劇は重なり、保有物件で複数の退去が発生、家賃収入が半分以下となります。原因の入居者トラブル対応や大規模修繕のためのまとまった支出は、保有銘柄を損切りして補填するという悪循環です。

結局、退職からわずか2年で資産は半分近くにまで減少しました。想定していた収入が途絶え、生活は一気に苦しくなります。節約生活を強いられ、妻との会話も減り、家庭の雰囲気は冷え込んでいきました。

自由を手にしたはずの福山さんは「無職の大黒柱」として自宅に居場所を失い、肩身の狭い日々を送るようになったのです。

そしてある日、福山さんは決断します。電話をかけた先は、かつて自分が指導していた部下でした。

「安易に辞めた私が愚かだった。頼む……嘱託でもいいから雇ってくれ」

夢にまでみたFIRE生活は、こうして静かに崩れ落ちていったのでした。

FIREはゴールではなくスタート

FIREを実現した人の多くは、金融資産から得られる収入で生活しています。しかしそれらは市場環境によって大きく変動するため、市況悪化時の備えが必須です。

福山さんがFIRE生活を早期に断念した理由は、まさに「市況悪化時の備え」がなかったためでした。

FIREには、安定収入を確保する仕組みづくりや、支出を抑える工夫が欠かせません。

資産が増えている時期こそ慎重に、そして不調な時期でも資産を長生きさせるプランを立てておくことが、FIREを長く続けるためのポイントとなるのです。

辻本 剛士

神戸・辻本FP合同会社

代表／CFP