タレント薬丸裕英（59）が、31日放送のフジテレビ系「ザ・共通テン！」（金曜午後9時）に出演。大忙しだったアイドル時代の大みそかを振り返った。

この日は「80年代アイドル大集合！シブがき隊Wink昔のウソ記事訂正SP」と題し、元アイドルたちが自身に関する記事の内容を修正する企画を放送した。

当時、TBS系「日本レコード大賞」の放送終了直後に「NHK紅白歌合戦」が放送されており、薬丸は局から局への移動について「レコ大から紅白までヘリで移動していたってうわさを聞いたんですけど…」と質問を受けた。

薬丸は「それは、うそです」と話すと、「うそなんですけど、レコード大賞が終わるのが（午後）8時50分、紅白のスタートが9時。10分で移動しなきゃいけなかった。我々は車の中で紅白のオープニングの衣装に着替える」。続けて「ビックリしたのが、行く信号信号が全て青に変わるんです」と一度も赤信号に引っかかることがなかったと明かした。

薬丸は「信号機の下に警官の方がいらして。『紅白歌合戦』は国民行事だから。だから全ての信号が青で」と対応に驚いた様子。「8分で着いたんです」と紅白に間に合ったと笑った。