＜速報＞古江彩佳がパーで3日目をスタート 岩井姉妹が上位浮上
＜メイバンク選手権 3日目◇1日◇クアラルンプールG＆CC（マレーシア）◇6536ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第3ラウンドが進行している。
2日目を終え、日本勢トップタイのトータル8アンダー・4位につけた古江彩佳が、午前10時16分にティオフ。パー発進で3日目をスタートさせた。古江の1つ前の組で、同じく4位につけた山下美夢有もパー発進でコースに飛び出している。トータル6アンダー・18位タイから出た岩井明愛はスコアを2つ伸ばし、5位タイに浮上。さらに、トータル4アンダー・34位から出た岩井千怜は前半でスコアを3つ伸ばし、トータル7アンダー・17位に順位を上げている。畑岡奈紗はトータル6アンダー・28位タイ、馬場咲希と吉田優利はトータル1アンダー・55位タイでそれぞれプレー中。勝みなみは2ホールを消化しトータル1オーバー・62位、竹田麗央も午前10時16分にティオフし、トータル3オーバー・73位から巻き返しを狙う。今大会の賞金総額は300万ドル（約4億5661万円）。優勝者には45万ドル（約6848万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
メイバンク選手権 リーダーボード
