「ワールドシリーズ・第６戦、ブルージェイズ１−３ドジャース」（３１日、トロント）

六回裏、ブルージェイズの攻撃中にファンがグラウンドに乱入。敵地はブーイングに包まれた。リズムが乱れてピンチを招くも鮮やかに切り抜けた。

山本がスプリンガーを遊ゴロに打ち取った直後だった。左中間フェンスを乗り越えてグラウンドに侵入。米国国旗を持ってフラフラと外野フィールドに入り、大勢のセキュリティーに捕らえられた。

これには山本もマウンドで呆然。フリーマンは一塁ベース上で腕組みしながら厳しい表情を浮かべていた。思わぬハプニングでリズムを乱された中、ルークスを打ち取ったが、ゲレーロＪｒ．には左越えの二塁打を浴びた。ここで打席にはビシェット。追い込みながらも粘られ、フルカウントから首を振った。ブルペンではロブレスキーが準備する中、内角高めにスプリットが抜けて四球で歩かせた。

敵地が盛り上がる中、バーショはスプリットで空振り三振。大谷がベンチで笑みを浮かべて出迎えた。ナインも右腕の好投をたたえていた。試合後の会見では「なかなかない間という時間だったので、嫌な感じはありましたけど。２球くらい投球練習して調子も良い勝ったので、しっかり投げられました」と明かした。最終的に６回１失点でワールドシリーズ２連勝。チームを逆王手へ導く好投になった。