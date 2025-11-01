ダレノガレ明美、ショーパン×黒タイツで美脚スラリ「圧巻スタイル」「オーラすごい」と反響
【モデルプレス＝2025/11/01】モデルでタレントのダレノガレ明美が10月31日、自身のInstagramを更新。秋らしいコーディネートを披露し、反響が寄せられている。
◆ダレノガレ明美、秋コーデで美脚披露
ダレノガレは「少し前に紅葉に まだ早かったけど秋感じれました」と綴り、秋の公園を散策する様子を複数枚投稿。黒のトップスとショートパンツ、黒いタイツにマフラーを合わせたコーディネートで、美しい脚のラインが際立っている。
◆ダレノガレ明美の投稿に反響
この投稿は「シンプルだから際立つ圧巻スタイル」「オーラすごい」「いるだけで絵になる」「綺麗」「公園にいたら目立ちそう」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
