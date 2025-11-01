¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤ËÃÎ¤ë¤Î¤Ï¤Ä¤é¤¤¡×¡ÄÀ®¿Í¤¹¤ë²æ¤¬»Ò¤Ë·ì±ï´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤«¡© Çº¤àÊì¿Æ¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹Â³¡¹
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î½»µÈÈþµª¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤ÎÀ¸¥ï¥¤¥É¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖBlue Ocean¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡Á¶âÍË 9:00¡Á11:00¡Ë¡£Ëè½µ¶âÍËÆü¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖÂô°æÀ½Ìô presents ¥ª¥È¥Ê¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤âÁêÃÌ¼¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¤ªÇº¤ß¤ò¡¢Blue Ocean¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¡ÖÀ®¿Í¤¹¤ëÌ¼¤Ø¤Î·ì±ï´Ø·¸¤Î¹ðÃÎ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÁêÃÌ¡ä
º£Ç¯À®¿Í¼°¤ò·Þ¤¨¤ëÌ¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤«¡¢¤º¤Ã¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¼¤Ë¤Ï·»¤¬¤ª¤ê¡¢²ÈÂ²ÃçÎÉ¤¯Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î·»¤ÈËå¤Ë¤Ï·ì±ï´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Ì¼°Ê³°¤Î²ÈÂ²¿ÆÂ²¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¼¤Î»Ò°é¤Æ¤¬¤Ò¤ÈÃÊÍî¤Ä¤¤½¤¦¤Êº£¡¢»ä¤Ï½ª³è³èÆ°¤òÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÀè¡¢»ä¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢Ì¼¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤ÇÎÉ¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡© ¿Æ¤ÎÀÕÇ¤¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡© ¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¿Í¤Ï¡Ö·ì±ï´Ø·¸¤Ê¤ó¤Æ´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¡Ö²ÈÂ²¤Ï²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ë¡ª¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¡¢Ì¼¤¬20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¼¤Ï´¶¼õÀ¤¬¶¯¤¯¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¢¤È¤ËÇº¤Þ¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¤ÈÉÔ°Â¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î½»µÈ¤Ï¡¢¤Þ¤º¡Ö²ÈÂ²¤Î¿¿¤ÎÉôÊ¬¤Î¤ªÇº¤ßÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿®Íê¤·¤ÆÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¡Ê¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÇº¤ß¤Ï¡Ë¿¿¤Îµ¤»ý¤Á¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼«¿È¤Î³¤³°¤Ç¤ÎÀ¸³è·Ð¸³¤«¤é¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¸Ä¿Í¤Î¸¢Íø¤ò¤¹¤´¤¯Âº½Å¤¹¤ë¤³¤È¤òµó¤²¡¢¡Ö¡Ê¤½¤Î¹Í¤¨¤Ç¤¤¤¯¤È¡ËÌ¼¤µ¤ó¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î¥ë¡¼¥Ä¤òÃÎ¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ê¤ªÊì¤µ¤ó¤«¤éÄ¾ÀÜ¡ËÅÁ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ä¡ÄË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¤ÇÃÎ¤ë¤Î¤Ï¥¤¥ä¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢½»µÈ¼«¿È¤â¿¼¤¯Çº¤àÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤ÎÁêÃÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºöÊýË¡¤ä¶¦´¶¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÉô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¿ÆÀÌ¤«¤éÉÔ°Õ¤ËÊ¹¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯
»ä¤Ë¤Ï¡¢10¸Ä¾å¤È12¸Ä¾å¤Î°ÛÉã·»¤¬¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¡¢1¿ÍÊë¤é¤·¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ç¤·¤¿¡£¿ÆÀÌ¤Î½ÇÉã¤µ¤ó¤¬¡¢·»¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¿ÆÀÌ¤¿¤Á¤ÏÁ´°÷ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡Ä¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤Î¤ÇÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÉÔ°Õ¤Ë¼þ¤ê¤«¤éÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£À¿°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡Ê¢«¤³¤ì¤¬Âç»ö!!¡Ë¤¼¤ÒÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¤´¼ç¿Í¤È¤ÎÂÊÂ¤ß¤òÂ·¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ê30Âå ½÷À¡Ë
¢¡¿ì¤Ã¤¿¿ÆÀÌ¤Î°ì¸À¤ÇÃÎ¤Ã¤¿Éã¤Î²áµî
»ä¤Ï·»Äï¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·°ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Éã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤À¤¤¤Ö·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Éã¤ÏÊì¤ÎÁ°¤Ë¤â·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â¤ª¼ò¤ÎÀÊ¤Ç¡¢¿ì¤Ã¤¿¿ÆÀÌ¤¬¤³¤Ü¤·¤¿°ì¸À¤ÇÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê·Á¤ÇÃÎ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ²¿¤«¤Î¤Ï¤º¤ß¤Ç¤É¤Ê¤¿¤«¤¬¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÅÁ¤ï¤ë¤è¤ê¤Ï¡¢¤ªÊìÍÍ¤«¤é¤¤Á¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£Ì¼¤µ¤ó¤¬Çº¤ó¤Ç¤â¡¢¤ªÊìÍÍ¤¬¤¤¤ë¤È¤¤Ï´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¡Ê40Âå ½÷À¡Ë
¢¡¡Ö°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡×¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È
ÅÁ¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¡×¡Ö¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×¤È¤Ä¤é¤¯»×¤Ã¤¿¤êÈá¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¤É¤³¤«¤ÇÁêÂ³¤äÍÜ»Ò±ïÁÈ¡¢²¿¤«¤Î¾ðÊó¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤äÂ¾¤Î²ÈÂ²¤ËÉÔ¿®´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤È¤Æ¤â¤Ä¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÅÁ¤¨¤ë¤«ÈÝ¤«¡×¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤âÇº¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤¤¤Ä¤â¹¬¤»¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ã¶Æá¤µ¤Þ¤Ë¤â¡¢ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡ÖÎ¾¿Æ¤È¤â¤Ë·ì±ï´Ø·¸¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤É¤ì¤Û¤ÉÌ¼¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤òÅÁ¤¨¤ëµ¡²ñ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ê30Âå ½÷À¡Ë
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ https://radiko.jp/share/?sid=FMT&t=20251017090000
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Blue Ocean
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË9:00¡Á11:00
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§½»µÈÈþµª
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§ http://www.tfm.co.jp/bo/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@BlueOceanTFM https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12635
