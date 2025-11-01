世界中の映画人が一堂に会する第38回東京国際映画祭が10月27日、東京・日比谷で始まった。レッドカーペットというひのき舞台で、一流女優たちがまとった勝負服はというと……。

＊＊＊

【写真15枚】スリットからチラリとのぞく“脚線美”… ドラマでは見せない「ベテラン女優」たちの大胆ショット

のんは肩出しドレスで

トップバッターとして登場したのは、吉永小百合（80）とのん（32）。二人は、女性として世界で初めてエベレスト登頂に成功した登山家・田部井淳子さんの生涯を描いた映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」で、田部井さんのシニア期と青年期を演じ分けた。

この晴れの場に和服を選んだ吉永は「一緒にこの夜を楽しみたい」ために設えたという田部井さんの写真をプリントした帯を披露。

北川景子

一方ののんは肩もあらわなドレス姿。独立トラブルを乗り越えて民放ドラマに復帰した国民的女優の、堂々の登壇だった。

対照的な二人

今回の東京国際映画祭のナビゲーターを務めた瀧内公美（36）は、右肩が大きく開いたシックなドレスで登場。大ヒット映画「国宝」など、今年だけで7本の映画に出演した売れっ子はレッドカーペットでも堂々たるもの。観客の声援にも優雅に応じていた。

同映画祭には映画以外の作品も出品される。その代表として配信ドラマ「スキャンダルイブ」で共演している川口春奈（30）と柴咲コウ（44）もレッドカーペットを歩いた。令和のCM女王の川口がゆったりスカートの重ね着だったのに対し、柴咲はスパンコールのノースリーブドレスだった。

美脚際立つ大胆ファッション

北川景子（39）はゴージャスなロングドレス姿で登場。大胆なスリットから美脚を披露した。ガラ・セレクションで上映される「ナイトフラワー」に主演している。

今年のカンヌ映画祭では多くの女優がドレスコードを破ったド派手衣装でレッドカーペットを歩いて話題になったが、東京ではありのままの美しさを引き立てるシックな装いが人気だったようだ。

撮影・土居誉

「週刊新潮」2025年10月30日号 掲載