◇ワールドシリーズ第6戦 ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月31日 トロント）

ドジャースの山本由伸投手（27）が10月31日（日本時間11月1日）、敵地でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第6戦に先発。登板中の6回にファンがグラウンドに乱入するハプニングが発生も6回5安打1失点と試合をつくった。

初回は1死からルークスのゴロを三塁手・マンシーが捕球できず失策で出塁を許したが、3番・ゲレロをカーブで注文通りの三ゴロ併殺に仕留め無失点。上々の立ち上がりを見せた。

2回も相手打線を3者凡退に封じたが、3回、先頭・バージャーに左翼線二塁打を許すと、2死三塁から右脇腹を痛めているスプリンガーに3ボールとカウントを悪くしたところで外角カットボールを中前に運ばれ、失点した。それでも次打者・ルークスを左飛に打ち取り、最少失点でしのいだ。

3―1の6回は先頭・スプリンガーを遊ゴロに打ち取った直後にアメリカ合衆国の国旗を持った男がグラウンドに乱入。左翼付近で警備スタッフに取り押さえられるハプニングで試合が一時中断した。これにはファンだけでなくブルージェイズベンチもブーイングするなど異様な雰囲気となったが、山本は動じることなくルークスを中飛。ただ、ゲレロには左翼へ二塁打を許し、ビシェットも四球で歩かせたが、最後はバーショをスプリットで空振り三振。無失点でしのいだ。

前回登板となった10月25日（同26日）のWS第2戦は、9回まで1人で投げ抜き105球で4安打1失点。ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦に続き2試合連続で完投勝利した。

ただ、チームは第5戦に敗れ2勝3敗と敵軍に王手をかけられて第6戦を迎えた。負ければ2年連続の世界一が消滅する崖っぷちの一戦で6回96球を投げ、5安打1失点。エースらしく仕事をまっとうした。