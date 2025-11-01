¡Ø¥É¥é¥¯¥¨I¡õII¡Ù4¥³¥ÞÌ¡²èÉü³è¡ª¼ÆÅÄ°¡Èþ¤¬ÉÁ¤ÂçÈ¿¶Á¡Ö²û¤«¤·¤¤¥Î¥ê¤Àw¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Î°ÂÄê´¶¡×
¡¡¥²¡¼¥à¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈI¡õII¡Ù¥ê¥á¥¤¥¯¤È¤Ê¤ë¡ØHD-2DÈÇ ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈI¡õII¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¸ø¼°X¤Ë¤Æ¡ÖÎáÏÂ¤Î¥É¥é¥¯¥¨4¥³¥Þ¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥ª¥Á¤¬ÉÝ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¿·¥¥ã¥éÅÐ¾ì¡¡¼ÆÅÄÀèÀ¸¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥É¥é¥¯¥¨¡Ù4¥³¥ÞÌ¡²è
¡¡Âè1ÃÆ¤Ï¡ØÆî¹ñ¾¯Ç¯¥Ñ¥×¥ï¤¯¤ó¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¼ÆÅÄ°¡Èþ»á¤¬ÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¤Ç¡¢¥µ¥Þ¥ë¥È¥ê¥¢¤ÎËåÉ±¤âÅÐ¾ì¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥É¥é¥¯¥¨¤Î¶¸µ¤ÉôÊ¬ÉÁ¤«¤»¤¿¤é±¦¤Ë½Ð¤ë¿Í¤¤¤Ê¤¤¤Ê¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Î°ÂÄê´¶¡Ê¾Ð¡Ë¡ª ¥É¥é¥¯¥¨£´¥³¥Þ¤Î½÷²¦¤À¤±¤¢¤ê¤Þ¤¹¤ï¡×¡ÖÁêÊÑ¤é¤º¤Î¥Æ¥ó¥Ý´¶¤Ç°Â¿´¤·¤¿¾Ð¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¥Î¥ê¤Àw¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦¤ò¾¸°®¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëËâ²¦¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦RPG¡£¥Á¥å¥ó¥½¥Õ¥È¤¬³«È¯¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë½éÂå¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¤¬1986Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿Íµ¤¥²¡¼¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£ºî¤Ï1986Ç¯¤Î1ºîÌÜÈ¯Çä¤«¤é39Ç¯·Ð¤Æ¡¢¿·¥¥ã¥é¡Ö¥µ¥Þ¥ë¥È¥ê¥¢¤ÎËåÉ±¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
