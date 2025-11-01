和牛1皿無料プレゼントや500円オフクーポン配布などの特別企画を実施！「すたみな太郎PREMIUM BUFFET」の17店舗限定。

焼肉・寿司・スイーツ食べ放題レストランチェーンの「すたみな太郎」は、2025年11月1日から12月31日にかけて「すたみな太郎PREMIUM BUFFET」17店舗で『うれしい冬のトリプルチャンス！』として3つの特別企画を実施します。

大人も子どもも嬉しい3つの企画

11月から12月にかけ、お得でワクワクするようなキャンペーンが実施されます。

・和牛1皿プレゼント

11月1日から16日までのディナー時間帯限定で、1グループ4人ごとに『和牛カルビ1皿約70g』がもらえます。噛みしめるほどに広がる濃厚な旨みと和牛の香りを楽しめるチャンスです。

1グループ内4人まで1皿、5〜8人まで2皿、以降4人ごとに1皿追加。また、期間中でも店舗によって早期に提供終了となる場合があります。

・500円OFFクーポンプレゼント

11月1日から16日まで、食事代2000円ごとに「500円OFFクーポン」が1枚配布されます。

クーポンの利用期間は11月17日から12月31日まで。「すたみな太郎PREMIUM BUFFET」店舗のディナー＆土日祝ランチ時間帯限定で、食事代3000円ごとに1枚利用可能です。

・ホワイトチョコファウンテン登場

11月17日から12月31日までの期間限定で、ホワイトチョコファウンテンが登場します。通常のチョコレートファウンテンと一緒に、ダブルで楽しめるチャンスです。

期間中でも店舗によって早期に提供終了となる場合があります。

「うれしい冬のトリプルチャンス！」の対象店舗は、下記の通り。

宮城県：名取店、利府店

福島県：須賀川店

群馬県：館林インター店、高崎インター店

栃木県：宇都宮店

東京都：亀戸店、BIGBOX高田馬場店

埼玉県：杉戸店、所沢店、戸田店、草加店

千葉県：柏沼南店、千葉北店

岐阜県：大垣インター店

滋賀県：栗東店

広島県：広島大原店

詳しくは、公式サイトから確認できます。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部