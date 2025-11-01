好きな人に彼女がいたら、その恋は諦めるべきかひそかに思い続けるか、はたまた思い切って告白して思いを告げるかのどれかだと思います。しかし、もう一つの選択肢として「女友達のポジションを利用して接近する」という小賢しい作戦を実行する人もいるようで……？ 今回は、女友達のポジションを利用して彼女持ち男性に近づいたもののあっけなく玉砕した話をご紹介いたします。

迷惑がられた

「私が片思いしている同僚には彼女がいるんです。でも告白をしたって勝ち目はないから、女友達というポジションを利用して、彼と一緒に飲みに行ったり相談に乗ってもらったりしていました。

ある日、会社の飲み会で、彼に対してボディタッチをしたり絡んだりしていたら、他の同僚に『お前たち付き合ってるみたいじゃん！』と言われて、内心すごくうれしくなったんです。すると彼は『おい、やめろよ！』『俺には彼女がいるから』とキッパリと拒絶。

さらに『◯◯と付き合うとか絶対ありえないし！』『周りにそう思われるのも正直不快でしかない』『そう思われるなら彼女とがいい』『あと俺のこと知ったかぶりするのもやめてほしい』と、グサグサ突き刺さる言葉を言われて、現実を突きつけられた気がしましたね。女友達のフリをしていたことがバレていたのも恥ずかしいし、社内で私は、彼女持ちの男にフラれた女というイメージが広まったため、働きにくくなってしまいました」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ 好きな人に彼女がいるのはつらいことですが、悪巧みをして近づこうとしたバチが当たったのかもしれませんね。男性は鈍感だといいますが、小賢しい手口を見破る人もいるようです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。