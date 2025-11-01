フィットネスインストラクター竹脇まりな監修！栄養バランス抜群の至極のメニュー第2弾がジョナサンに登場
フィットネスインストラクター竹脇まりなさん監修の「栄養バランスGOOD！『やみつき旨辛アジアンごはん』」が発売となった。2024年に発売した監修メニューの好評を受けての第2弾となる。
【写真】竹脇まりなさん監修の「栄養バランスGOOD！『やみつき旨辛アジアンごはん』」
■いつでも食べたくなる“PFCバランス”黄金比のメニュー
YouTube登録者430万人(2025年10月29日現在)のフィットネスインストラクター竹脇まりなさん。昨年初めて監修メニューがジョナサンに登場した。「毎日食べたい極旨バランスメニュー」と題し、P＝タンパク質、F＝脂質、C＝炭水化物の黄金比と言われる「P：F：C＝2：3：5」を叶えるメニューとして、「タンドリーチキンとゴロッと野菜のやみつきスープカレー」と「柔らかローストビーフ＆サーモンの彩りサラダ丼」を発売した。当初半年間の期間限定メニューの予定だったが、かなり好評だったことから結局、1年間、販売を継続。今回、待望の第2弾が登場した。
第2弾のテーマは“旨辛アジアンごはん”。同様にPFCバランスにはこだわり、『食べ応え・美味しさ・彩り』のすべてを兼ね備えたメニューを目指した。竹脇さんいわく、「PFCバランスを考えつつ、ちゃんとおいしいものを目指しました。健康のために我慢をするのではなく、おいしいから食べたくなるものが健康的であるように、ボリュームもあって、満足できる内容にしました」。
新たなメニューは2種。「クリーミー豆乳仕立ての麻辣湯スープパスタ」(1099円)は、このところ人気となっている麻辣湯を豆乳でまろやかに仕上げた一品。シビ辛ながら豆乳でマイルドな味わいになっていて、辛すぎないのでスープとしても飲み飽きない。
麻辣湯では春雨が主流だが、こちらは自家製生パスタを使用。パスタのモチモチした食感とスープの相性もよく、トッピングのネギのシャキシャキ食感もアクセントになって、どんどん食べ進めてしまう。コクのあるスープはやみつき感もあり、最後まで飲み干したくなる。
ご飯派には「炭火焼肉と彩り野菜の十三穀米 美ビンバ(みそ汁・コチュジャンつき)」(1319円)。炭火の香りの焼肉と、キムチやナムル、温泉卵と盛りだくさんな具材で見た目にも贅沢感がある。
全体をよく混ぜて食べるのがおすすめ。混ぜることで炭火焼肉の香りが全体に広がって食欲をそそる。焼肉の甘辛い味わい、キムチのピリ辛、ホウレン草やモヤシ、ニンジンのラペの風味が絶妙にマッチし、栄養バランスもバッチリ。
具材それぞれの異なる食感と味わいが口の中で混ざり合って、食べ応えも十分。辛いのが好きな人には別添えのコチュジャンをプラスして辛さをUP。最初から混ぜても、途中で味変として入れてもOK。
どちらも程よいピリ辛で、辛すぎないので幅広い層が楽しめる。栄養のバランスが整っていて、かつおいしく、満足感のあるメニューを目指して誕生した2品。竹脇さんがぜひ食べてほしいと話す「がっつり食べたいけど健康にも気をつけたいという人」にはもちろん、おいしいピリ辛メニューが食べたい、アジアンごはんが食べたいという時にもおすすめ。PFCバランス黄金比率のメニューをぜひ食べてみて。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
