小物整理が苦手な人も安心！【カリマー】の登山リュックがAmazonで販売中！
通勤にも登山にもマルチで使える！【カリマー】の登山リュックがAmazonで販売中！
A4ファイルが楽に収納できるメインコンパートメントで、内部にはにはハイドレーションパックやPCを収納できるホルダーを装備。フロントポケット内部にはオーガナイザーも備え、充実した機能とシンプルな外観デザインでハイキングから日常使いにちょうどいいサイズのデイパック。
13インチ以上のPCやハイドレーションパックを収納できるホルダー付きで、日常からアウトドアまで対応する。
A4ファイルも楽々収納できる広いメイン気室に加え、深めの外ポケットが小物の整理をサポートする。
両サイドの頑丈なナイロン製ポケットは傘やボトルの収納に最適で、取り出しやすさも抜群だ。
コンプレッションベルトで荷物が少ない時はスマートに、見た目もすっきり持ち運べる構造になっている。
