【闘病】「人生終了のお知らせ」は突然に… ステージ4の『子宮頸がん』に自覚症状はなく

おりものの変化という小さな異変を「よくあること」とやり過ごしていた、健康オタクで体力自慢だったことのさん（仮称）。原因不明の体調不良から病院を巡り、最終的に「ステージ4Bの子宮頸がん」と告知されます。しかも抗がん剤治療が難しい状況で、余命宣告まで受けました。絶望の淵から生還し、腸閉塞を乗り越えて闘病を続けることのさんに、「この世に抗がん剤がなかったら、私はここに居ません」と語る、壮絶な人生の激変と治療の道のりを紹介します。

※本記事は、個人の感想・体験に基づいた内容となっています。2024年12月取材。

体験者プロフィール：

ことの（仮称）

1964年生まれ。兵庫県在住。薔薇を育てるのが趣味の普通の主婦。筋力トレーニングやランニングをおこなうなど、健康への意識高く生活していたものの、2024年冬にステージ4の特殊な子宮頸がんと診断される。余命1カ月の宣告を受けたものの、抗がん剤治療が効いて、告知から1年以上が経過し現在に至る。

記事監修医師：

鈴木 幸雄（神奈川県立がんセンター／横浜市立大学医学部産婦人科）

※先生は記事を監修した医師であり、闘病者の担当医ではありません。

腸閉塞でCTを撮ったら全身にがん。「このままでは1カ月もたないかもしれない」と……

編集部

最初に不調や違和感に気づいたのはいつですか？

ことのさん

2023年の春頃、おりものが急に増えたように感じたのが最初です。あまり深く考えず、尿漏れか老人性腟炎かと思っていました。毎年受けていた検診でがんは検出されていませんでしたし、腟からの薄い出血もあったのですが、すぐに止まったので「閉経後だし、こういうのもよくあることだろう」「病院に行くほどではない」と考えていました。

編集部

受診から、診断に至るまでの経緯を教えてください。

ことのさん

夏くらいになって原因不明の咳が出ました。すぐに近くのクリニックを受診すると、アレルギーだといわれました。冬になり、腎盂腎炎になったときに撮影したレントゲンで「肺に何かあるから精密検査が必要」と大きな病院を紹介されました。基準値が37U/ml以下の「CA19-9」という腫瘍マーカーの値が、私は4000U/mlもあり、そこで初めてがんが疑われました。そのあと破水のような大量のおりものが出て、慌てて産婦人科へ。ここでも「よくわからないから、がんセンターへ」と紹介されました。その後すぐ腸閉塞で緊急入院となり、全身のCTを撮ったところ、がんが全身に広がっていたのです。

編集部

告知はどのような形でしたか？ また、そのときどのように感じましたか？

ことのさん

がんセンターへ入院したときに家族とともに個室に呼ばれ、「ステージ4Bの子宮頸がんです。今後は一生、がんとともに生きる人生になる」と言われました。さらに「腸閉塞を起こしているので抗がん剤治療ができません。抗がん剤治療ができなければ1カ月もたないかもしれない」と言われました。私は治るものと思っていたので、ただただショックでした。

編集部

どんな病気なのでしょうか？

ことのさん

子宮頸がんの中でも特殊な胃型腺癌というタイプで、2-3%の人にしかならないのだそうです。そこから子宮体部、腹膜、肺にも転移していきました。

※【婦人科腫瘍専門医から一言】子宮頸部の腺癌は特にがん検診ではなかなか発見されづらく、進行してから見つかってしまうことがあります

抗がん剤がなかったら、私は今ここにいなかった

「闘病中の私の相棒・点滴用の機械です。点滴が終わったり詰まったりしたらエラー音がなります」

編集部

どのように治療を進めていったのですか？

ことのさん

まず、抗がん剤治療を開始するためには、腸閉塞の治療チューブが外れる状態になることが必要でした。主治医は、「まだこの状態では腸閉塞がぶり返してしまう」と思っていたようですが、一旦腸閉塞の治療チューブを抜いても、私は痛みを感じることも、吐いたりすることもありませんでした。そこで流動食から徐々に身体を慣らしていきました。ある程度食事が摂れるようになり、そこで無事、抗がん剤を入れてもらえることになりました。投与後も腸閉塞の症状が出ることはなく、無事に退院。その後は通院にて治療ができるようになりました。

編集部

そのときの心境について教えてください。

ことのさん

はじめは救急車でいきなり入院になったので、自宅に帰れたことがシンプルに嬉しかったです。

編集部

その後の治療はどのように進められましたか？

ことのさん

6時間かけて、パクリタキセル、カルボプラチン、ベバシズマブ、キイトルーダという4種類の抗がん剤を点滴で投与しました。これを6サイクル繰り返しました。その後、ベバシズマブとキイトルーダの2種類のみの点滴を続けていましたが、効果がなくなり中止。今はイリノテカンという抗がん剤を1種類だけ投与中です。副作用は毎回つらいですが、この世に抗がん剤がなかったら、私はここに居ません。

※【婦人科腫瘍専門医から一言】昔は2種類の薬剤を併用する薬物治療が普通でしたが、最近は2種類の抗がん剤に加えて、1～2種類の分子標的薬（がんの増殖する仕組みを止める働きをする薬で、ここではベバシズマブとキイトルーダのこと）を一緒に使うことが当たり前になり、より治療効果が期待できるようになっています

編集部

受診から現在に至るまで、何か印象的なエピソードなどあれば教えてください。

ことのさん

私の場合、自覚症状がほとんどないままステージ4になっていました。主治医から「このままでは急激に弱って命を落とします」と言われ、とても受け入れることができませんでした。でも、先日母を膵臓がんで看取ったとき、「急激に弱る」ということを目の当たりにし、「こういうことか」と理解しました。

編集部

病気の前後で変化したことを教えてください。

ことのさん

これまで健康オタクで病気らしい病気もせず生きてきました。筋力トレーニングやランニング、温泉にサウナと体によいことを一通りやっていましたし、料理も好きだったので健康面にも気を遣い、早寝早起きで働いていました。がん検診も毎年受けていました。そんな私が、初めての入院で「人生終了のお知らせ」を受けたのは、とてもショックでした。長生きするつもりで生きてきたのに「1カ月もたないかもしれない」と伝えられ、「病気の前後で変化したこと」というより、人生そのものが大きく変化しました。

※この記事はメディカルドックにて《【闘病】『子宮頸がん』ステージ4、突然訪れた｢人生終了のお知らせ｣》と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。

