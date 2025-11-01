クマ対策で自衛隊が派遣される方針ですが、抜本的な対策になるのでしょうか？クマの繁殖力を踏まえて、頭数と分布域のデータを見ると驚きの事実が判明しました。頭数が年間平均約14.3％も増えている県、生息域が全国で最も拡大している地域はどこか、見ていきましょう。（トライズ代表 三木雄信）

クマ対策で自衛隊が動き出すも

抜本的な駆除につながるのか？

10月28日、小泉進次郎防衛相と秋田県の鈴木健太知事が面会し、クマ対策に自衛隊の派遣を正式に要請しました。同日、陸上自衛隊の関係者らが秋田県庁を訪れ、派遣後の具体的な任務や役割分担について協議を開始しています。

自衛隊によるクマ対策が進むのは喜ばしい一方で、自衛隊が担う役割は、あくまでも緊急的な対症療法になりそうです。現段階ではクマの殺傷は想定しておらず、後方支援などを検討しているとのこと。クマによる犠牲者をこれ以上増やさないためには、より抜本的な対策を行う必要があるはずです。

実は、クマの頭数や分布域（生息域）は公表資料から確認が可能です。それらを丹念に分析すると、「クマは放っておけば自然に増える」ということは明確。つまり、駆除をしないと、抜本対策にはならないのです。

ヒグマは、2〜3年おきに1〜4頭（多くの場合2頭）の子も出産するとされています。ツキノワグマは、数年おきに1〜2頭の子を出産します。つまりヒグマもツキノワグマも年間20％程度の繁殖力があることが、さまざまな研究結果から明らかになっています。

