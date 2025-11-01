女性アイドルグループ「アイドルカレッジ」（通称アイカレ）の副リーダー・藤代梨々花が、9月発売の新作「Owen」のリリースを受けてスポニチ東京本社でソロインタビューに応じた。かつて大きなけがにより半年間表舞台に立てなかった経験を経て、今再びスポットライトの下に立つ。そこに込めた思いと、支えてくれた“目線”の意味とは――（「推し面」取材班）

「曲を聴いて、自分のことだって思ってしまった」

「Owen」に収録された一節。♪それでも支えてくれた天使がいた――。そのフレーズに心を震わせた。けがで長くステージを離れていたあの頃を思い出さずにはいられなかったからだ。

リリースされたばかりの新曲にも関わらず、藤代はしばらくそのステージに立てなかった。ヒールを履いての振り付け動画撮影中に足首の靭帯を損傷。約半年間公演に出られず、メンバーのパフォーマンスを外から見守るだけの日々。副リーダーという立場としての焦りもあった。その中で支えになったのがメンバーの存在だ。

石塚汐花とのデュエットパートがあるカップリング曲「星屑エレジー」。藤代が歌に復帰した後も石塚は必ず目を合わせてくれた。「大丈夫だよ」――。言葉には出さなくても、その目線がそう語っていた。半年間ステージにいない自分を見続けてくれた視線。それは何よりも大きな支えだった。

「誰かのために歌う、っていう気持ちは、私の原点なんです」

もう一つのカップリング曲「One」もまた、応援する側・される側がひとつになれる楽曲だという。ツアーでは必ず最後に歌われるこの曲。振り付けの中で自然と手をつなぎたくなるような一体感が生まれ、心が一つになる。その象徴的なシーンがリーダー・若林春来に向かって全員が駆け寄る振り付けだ。「気づけば心がリンクしてました」。そんな感覚を覚える瞬間だという。

「Owen」のミュージックビデオ（MV）撮影ではファンの存在が大きな原動力になった。早朝から長時間、ひたすら応援の演技を続けてくれた。「体力的にもしんどい。でもそれをやってくださって。あれは愛がないとできないです」。ファンによる“応援される応援”、そして“熱い視線”に支えられたMVは特別なものになった。

♪それでも支えてくれた――。 その歌詞の重み。「弱い」自分を支え続けてくれた人たちがいたからこそ今また“目を合わせて”歌うことができている。