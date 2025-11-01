華麗な転身だ。お笑い芸人のピスタチオ伊地知が10月31日、「パーラーカチ盛りABEMA店」に出演し、現在の収入を明かした。

【映像】見た目も別人になったピスタチオ伊地知

この日は、数多あるパチンコ・パチスロYouTubeチャンネルを深堀りした。登録者数とオリジナリティの2軸で分布図として可視化し、その解説を伊地知とパチンコYouTuberの日直島田が担当。レギュラーメンバーの見取り図・盛山晋太郎が「島田さんは分かるけど、知らん人が…」とイジると、伊地知は「3年前に解散して、そこからパチンコの来店とかボートレースの仕事が8割くらい」と近況を述べた。

その後、島田と共に注目のパチンコ・パチスロYouTuberたちを紹介。その影響力や企画力に一同が感心する中、さらば青春の光・森田哲矢と東ブクロは「ここにいる人たちなんて屁でもないくらい稼いでるのが、この伊地知です」と暴露した。

続けて、「TikTok、マジでヤバいらしい」とひと言。森田が「らしいね。ホントに日本全体のピスタチオの売り上げよりある」とボケた後に「お前、めっちゃ稼いでるって聞いたぞ」と切り込むと、盛山は「ホンマに、まず冗談じゃなく億り人らしい」と告げた。

ここで東ブクロが「最高月収を教えて」と質問。当の伊地知は「最高月収は1日の…誕生日で24時間配信したんですけど…」と前置きし、「その時の投げてもらった投げ銭額は1500万（円）」と答えた。これには一同が「ええっ！？」「やばっ！」「一日！？」などと騒然。伊地知は「投げ銭ですよ。自分に入るわけじゃない。いただいた額」と説明するも、森田らは「でも、すごい」「そこら辺のホストとかより売り上げている」などと驚きを隠せない様子だった。

（ABEMA／「パーラーカチ盛りABEMA店」より）

