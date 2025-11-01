「大和証券Mリーグ2025-26」、10月31日の第1試合にKADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）が出場。モデル・タレントもこなす二刀流雀士が、入場シーンではMリーガーの中ではダントツのスタイルを披露しながら入場、またもファンを沸かせた。

【映像】スタイル役満級！岡田紗佳の入場シーン

岡田といえば、芸能界ではモデル・タレントとして引っ張りだこ。プロ雀士としてのキャリアも積み上げ、Mリーガーとしても今年で7年目を迎え、着実に力をつけている。今年から全10チーム、40選手となったが、その中でもSNSのフォロワー数はInstagramだけでも90万人という、最強のインフルエンサーでもある。

2卓同時開催日は、第1試合でしか入場シーンがないが、岡田が先発したこともあって、ファンにとってはうれしい瞬間。しかも岡田の卓は入場口から奥側にあったため、モデルのように姿勢よく、かつ颯爽と歩く姿が長く見られることになった。ファンからは「かわええ」「相変わらずスタイルやべーな」「足なっが」という驚きの声とともに、この日がハロウィーンであることから、顔につけたリボンにも注目が集まっていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

