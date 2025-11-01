故バージニア・ジュフリーさんがニューヨークの連邦裁判所から出てくる様子=2019年8月/Jeenah Moon/Bloomberg/Getty Images via CNN Newsource

ロンドン（CNN）性犯罪で起訴され勾留中に死亡した米富豪ジェフリー・エプスタイン元被告の主な被害者の一人、バージニア・ジュフリーさんの弟が10月31日、姉の体験を伝えるため英チャールズ国王との面会を求める考えを明らかにした。国王の影響力を通じ、エプスタイン元被告の周辺人物についてさらなる情報を明るみに出してほしい考えだ。

弟のスカイ・ロバーツさんはCNNとの31日のインタビューで、「加害者ではなく、生存者自身の声に耳を傾けることが重要だと思う。もし国王が会いに来てほしいと言えば、明日にでもロンドンに行く」と語った。

チャールズ国王は今週、弟のアンドルー王子とエプスタイン元被告の関係をめぐる国民の怒りが再燃する中、アンドルー王子を王室から追放する異例の決定を下していた。

ロバーツさんは「国王は一定の認識を示し、被害者の側に立つと言ってくれた」と述べ、国王の対応は米当局に比べて前向きだったとの見方を示した。「それについては感謝すべきだが、行動も求めていく必要があると思う。さらに踏み込んで調査を進め、迅速に対応してほしい」とも訴えた。

英王室はジュフリーさんの家族と面会する案についてコメントを控えた。

英王室が３０日に発表した声明では、アンドルー王子の称号などを剥（はく）奪する方針を明らかにするとともに、「国王夫妻はこれまでもこれからも、あらゆる虐待の被害者と生存者に思いと最大限の共感を寄せ、寄り添っていく考えを明確にしたいと考えている」と述べていた。

CNNの理解では、王室はアンドルー王子がすべての疑惑を否定していることを認識しつつも、王子に重大な判断ミスがあったと結論付け、今回の措置に踏み切った。

今年4月に自ら命を絶ったジュフリーさんは生前、アンドルー王子から10代の頃に性的暴行を受けたと訴えていた。アンドルー王子は疑惑を強く否定している。