【洪水警報】北海道・釧路市音別に発表 1日10:56時点
気象台は、午前10時56分に、洪水警報を釧路市音別に発表しました。また大雨警報（浸水害）を白糠町に発表しました。
釧路地方では、1日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。根室、釧路地方では、1日夜遅くまで暴風や高波に、1日夕方まで高潮に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■釧路市釧路
□暴風警報
1日夜遅くにかけて警戒
風向 東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
1日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 1日夕方
予想最大波高 7m
■釧路市阿寒
□暴風警報
1日夜遅くにかけて警戒
風向 東
最大風速 20m/s
■釧路市音別
□洪水警報【発表】
1日夕方にかけて警戒
□暴風警報
1日夜遅くにかけて警戒
風向 東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
1日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 1日夕方
予想最大波高 7m
■根室市
□暴風警報
1日夜遅くにかけて警戒
風向 東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
1日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 1日夕方
予想最大波高 7m
□高潮警報
1日18時頃にかけて警戒
ピーク時間 1日13時頃
予想最高潮位 1.4m
■釧路町
□暴風警報
1日夜遅くにかけて警戒
風向 東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
1日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 1日夕方
予想最大波高 7m
■厚岸町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
1日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 1日昼過ぎ
□暴風警報
1日夜遅くにかけて警戒
風向 東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
1日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 1日夕方
予想最大波高 7m
□高潮警報
1日18時頃にかけて警戒
ピーク時間 1日13時頃
予想最高潮位 1.1m
■浜中町
□暴風警報
1日夜遅くにかけて警戒
風向 東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
1日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 1日夕方
予想最大波高 7m
■標茶町
□暴風警報
1日夜遅くにかけて警戒
風向 東
最大風速 20m/s
■弟子屈町
□暴風警報
1日夜遅くにかけて警戒
風向 東
最大風速 20m/s
■鶴居村
□暴風警報
1日夜遅くにかけて警戒
風向 東
最大風速 20m/s
■白糠町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
1日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 1日昼前
□暴風警報
1日夜遅くにかけて警戒
風向 東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
1日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 1日夕方
予想最大波高 7m
■別海町
□暴風警報
1日夜遅くにかけて警戒
風向 東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□高潮警報
1日18時頃にかけて警戒
ピーク時間 1日13時頃
予想最高潮位 1.6m
■中標津町
□暴風警報
1日夜遅くにかけて警戒
風向 東
最大風速 20m/s
■標津町
□暴風警報
1日夜遅くにかけて警戒
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
・羅臼・標津沖
最大風速 25m/s
□高潮警報
1日18時頃にかけて警戒
ピーク時間 1日13時頃
予想最高潮位 1.6m
■羅臼町
□暴風警報
1日夜遅くにかけて警戒
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
・知床岬沖
最大風速 25m/s
・羅臼・標津沖
最大風速 25m/s