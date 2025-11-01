サッカーJリーグYBCルヴァンカップの決勝の前日会見が10月31日に行われ、サンフレッチェ広島の”期待の若手”中村草太選手が意気込みを語りました。

中村選手は明治大学時代、2023年度全日本大学サッカー選手権大会で優勝し、MVPを獲得。今シーズンから広島に新加入しました。するとJ1リーグデビュー戦でゴールを飾り、今季ここまで29試合に出場し、5得点を記録しています。

大一番に強い中村選手は、「結構楽しみですし、決勝という舞台はプロになって初めて。そういった舞台に立てるということがワクワクしています」と”強心臓”が伝わるコメントを残しました。

また、自身のプレーに関しては、「自分の特徴であるスピード、それ以外でも、戦う走るといった気持ちの部分で負けない所は大前提としてあるので、前面に出していきたいなと思います」と宣言しました。

対戦相手となる柏レイソルとは今季、リーグ戦で2試合を戦いどちらも引き分け。力が均衡する相手との戦いに中村選手は、「先制点が大事になってくる。チームとしてやるべきサッカーが異なったスタイル、どちらが先に主導権を握れるかという戦い」と分析しました。さらに、「人生で一度あるかないかくらいの試合、そういった舞台を自分たちの手でつかみ取った。自分含めて爆発したい」と強く意気込みました。