テニスの元世界ランク1位ナダル氏が京都を満喫

五輪で2つの金メダルを獲得したプロテニスの元世界ランク1位、ラファエル・ナダル氏が日本を満喫中だ。自身のSNSに、京都・清水寺で撮影した写真を公開し「温かい歓迎と親切をありがとう」と投稿すると、海外のファンから賛辞が寄せられた。

ナダル氏はこれに先立ち、自身のインスタグラムでストーリー機能を使い、東京・浅草寺の境内や京都・清水寺での様子を公開していた。公道を爆走するカートにも乗車したようだ。

今回は清水の舞台の上に7人で並び家族写真を撮影。「日本で家族と素晴らしい時間を過ごした！」「文化や伝統を学び、素晴らしい場所を訪れることができて最高だった。温かい歓迎と親切をありがとう！」と投稿すると、海外のファンから賛辞が寄せられた。

「わあ！ 同じ国だけど違う地域に行ったんだよ。ご家族と一緒に北海道にも行ってみて」

「日本の文化は本当に魅力的だ」

「日本での時間を楽しんで」

「僕にとって、もし天国があるなら、それは日本だ。あなたが気に入ったのも無理はない」

「素晴らしい写真だ！」

「なんて幸せそうな写真なの」

「美しい！ 日本が大好きだ！ きっと寿司を堪能したんだろうな」

ナダル氏は全豪、全仏、ウィンブルドン、全米のいわゆる4大大会の男子シングルスでグランドスラム達成。計22回の優勝を誇り、2008年の北京五輪では男子シングルス、2016年のリオデジャネイロ五輪ではダブルスでそれぞれ金メダルを獲得している。2024年限りで現役引退した。



（THE ANSWER編集部）