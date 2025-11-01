「着膨れしない」「着回し万能！」【しまむら】マニアべた褒め♡「優秀トップス」

秋冬へ向けて洋服を新調したいなら【しまむら】の「優秀トップス」が狙い目。今回は「着膨れしない」「着回し万能」と、しまラーたちがべた褒めしている商品をご紹介します。フロントの大きなフロッキーロゴが目を引くニットトップスや、フロントホックやバイカラー配色がおしゃれなカーディガンなど。プラスワンでセンスアップも狙えるトップスが続々登場。

一点投入で映える！ 着膨れしない優秀ニットトップス

【しまむら】「TT＊NONニットPO」\1,969（税込）

大胆にデザインした、赤いフロッキーロゴが映えるニットトップス。ゆるっと着られるシルエットとドロップショルダーが、こなれた印象も与えます。Instagramで「しまパト」のハッシュタグを付けて投稿している@miu___wearさんによると「厚手過ぎないから着膨れしない」とのこと。ジャケットやコートのインナーとしても着回せそうなので、秋から冬へ向けて大活躍しそうです。

一癖デザインがおしゃれ！ 着回し力も高いカーディガン

【しまむら】「リブニットカーディガン」\1,969（税込）

フロントホックとバイカラー配色が特徴。一癖きいたデザインがおしゃれなニットカーディガン。「ホックの開け閉めで色んな着方アレンジできて着回し万能」とリアルバイした@mguu__mさんがコメントしているように、一枚持っておくとコーデの幅が広がりそう。程よくフィットするシルエットで、スッキリと着こなせそうなのも嬉しいポイントです。

しまラーが大絶賛するシャギーベスト

【しまむら】「シャギーVネックベスト」\1,089（税込）

毛足の長いシャギー素材が、トレンド感をアップさせるベスト。顔まわりがスッキリ見えそうなVネックとちょうどいい着丈で、レイヤードしやすそう。「めちゃくちゃ使える」「めちゃくちゃ高見えすぎる」「見かけた瞬間即買いでした」と、@aiii__13kさんも大絶賛しています。

大きめサイズが正解かも！ 秋ムード高まるボーダートップス

【しまむら】「SRボートネックBDPO」\2,189（税込）

ベージュ × 黒のボーダー柄が新鮮で、秋らしさもグンと高まるトップス。ボートネックが大人っぽく落ち着いた雰囲気で、カジュアルにもきれいめにもテイスト問わず着回せそう。@panko0821さんが行った店舗には、LLサイズしかなかったそうですが、「試着したら大きめ正解」だったとのこと。サイズ選びもぜひ参考にして。

