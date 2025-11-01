ワールドシリーズ第6戦

米大リーグのドジャースは10月31日（日本時間11月1日）、敵地カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第6戦に臨んだ。崖っぷちで迎えた大一番に、山本由伸投手が先発。6回を投げ終えて1失点と快投を披露している。

ポストシーズン2試合連続完投勝利を挙げている山本が、大一番の先発マウンドを託された。

初回先頭のスプリンガーを遊ゴロに打ち取ると、次打者ルークスの当たりは平凡な三ゴロかと思われたが、三塁手マンシーが後逸。一度は安打と発表されたが、その後に失策と訂正された。山本は続くゲレーロJr.を三ゴロ併殺打に仕留めた。

3-0で迎えた3回2死三塁からスプリンガーに適時打を許したが、6回1失点と快投を続けている。6回登板中には観客が乱入し、試合が中断。大ブーイングが起きた。それでも動じず、後続を打ち取った。

ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦、WS第2戦でともに9回を投げ切ってチームを勝利に導いた山本。今ポストシーズンで3勝1敗、防御率1.57と大黒柱として奮闘している。

延長18回死闘となったWS第3戦では中1日にも関わらず、ブルペンで準備して男気を見せ、同僚やファンに感動を呼んでいた。



