厚生労働省の2023年の調査によると、虐待を受けた障がい者の被害は818件認められており、そのうち15名が性的虐待を受けていたことがわかった。さらに障害者の場合、自らが訴えを起こすのが困難かつ立件が難しい点が問題視されており、とりわけ子どもを狙う悪質な性暴力は深刻さを増している。

朝日新聞取材班『ルポ 子どもへの性暴力』（朝日新聞出版）より、障害を持った子どもの被害実態をお届けする（一部抜粋して再構成）。【全3回中の第2回。第1回から読む】

※この記事では性暴力被害の実態を伝えるため、被害の詳細について触れています。

高松市に住む聖子さん（仮名、51歳）は2018年、ショートステイから帰った長女（当時10代）が帰宅直後にパンツを脱ごうとしたことに驚いた。変だと思って聞くと、「すたっふまたさわました」と告げられた。長女は重度の知的障害があり、言葉を話せない。ただ、ひらがなを理解することはできた。キーボードに文字を入れると音声が流れるアプリで会話をしていた。

長女はアプリを通じて、何度も訴えた。「またなかさわってしました」「またなかいたい」。職員に性器を触られ、中に指を入れられたようだった。「ながいものだしました」と、職員が性器を露出したと思われる内容も、複数回訴えた。

聖子さんが香川県警に相談すると、準強制わいせつ（現・不同意わいせつ）容疑で当時20代の男性職員が逮捕された。職員は調べに対し「話をできないからバレないと思った。そういう子を狙った」という趣旨の話をした。その後起訴され、懲役2年執行猶予4年の有罪判決を受けた。

事件当時、職員は男性利用者の介助をしていた。だが、パーティションで区切っただけで、同室に長女もいた。介助していた女性職員が席を離れた隙に、長女の体を触っていた。施設側は「同性介助の徹底が図られていなかった」と課題を認める。

事件から2年後、聖子さんは施設に対して民事訴訟を起こした。すると、以前は経過報告のみだったのに施設から市に対して事故報告書が提出された。提出を求めた市側は「訴訟とは関係ない。一定の改善が見られたときに提出してもらった」と説明するが、聖子さんはその対応に不信感を抱いた。

「アプリを使って話すことを覚えていなかったら、気づけずにその後も施設を使い続けていた。長女が行動で被害を訴えたとしても、問題児扱いされていたかもしれない」

ただ、こうした例はまれだ。弁護士の杉浦ひとみさんは「被害者に知的障害がある場合、そうでない人に比べて性暴力について刑事事件での起訴は難しいのが実情。子どもであればなおさらだ」と話す。知的障害のある子どもは被害に遭いやすい上、被害であることを気づきにくい。さらに「嫌だ」「おかしい」と感じたとしてもどう訴えていいかわからず、勇気を持って訴えたとしても受け止めてもらえず、そのまま放置されることが多い、と指摘する。

「障害のある子どもの性暴力は、周りの大人がすくい上げて初めて認識される」

性暴力は密室で起こることが多いため、証拠が少ない。有罪の立証には被害者の証言が極めて重要になるが、知的障害のある子どもの場合、裁判での反対尋問にかく乱され、一貫した主張をすることが難しいと判断して検察が不起訴にするケースが多い。

立件の壁、低くするには？

少し古いが、法務省が明らかにしているデータによると、検察が2018年度に「嫌疑不十分」として不起訴にした性犯罪は548件あり、そのうち被害者に障害があったケースは61件だった。不起訴事件の、障害がある被害者60人の供述の信用性については、「客観証拠などと整合しない」17人、「虚偽供述や記憶変容の可能性がある」11人、「看過しがたい変遷がある」10人（複数該当あり）だった。

つまり、不起訴の理由としては記憶の変容や供述の変遷など証言の信用性が疑われるケースが少なくなかった。

そのため、供述の変容や変遷を防ぎ、事実を確認する手法として、警察、検察、児童相談所（児相）が協同して面接する「司法面接」の手法が取り入れられつつある。最近は検察庁が「代表者聴取」という言い方をしているが、もともとは「司法面接」「協同面接」と呼ばれていた。

司法面接は、子どもの虐待をめぐっては2015年から取り組みが始まっている。児相と警察、検察の3者が協力し、性暴力や虐待が疑われる初期の段階ですぐに聴取する。何度も聴かれることによる子どもの記憶の変容や精神的な負担を防ぎ、事実を解明するのを目的に導入された。2020年度に子どもに対して実施された件数は2124件、うち85%を占める被害者聴取の6割近くが性犯罪事案だった。

検察庁は2021年春から、全国13カ所で知的障害などのある人が被害に遭った性犯罪について検察と警察が協力して聴取するモデル事業を実施、同じ年の9月末までの半年間で89件実施し、うち59件が18歳未満だった。ただ、この「代表者聴取」のあり方については問題点を指摘する声もある。

障害のある子どもも含む子どもの性被害を数多く担当している弁護士の芹澤杏奈さんは「代表者聴取は捜査のためだけのものではないはずだが、捜査のためだけになりがちで、100%被害者に役立つようには活用されていない」と問題点を指摘する。

芹澤さんによると、代表者聴取は録音録画されることがほとんどだが、不起訴になると被害者が録音録画媒体の開示を受けることは難しい。起訴されても、裁判で検察が証拠請求して初めて代理人がとう写を請求できる。そうした状況に対して、芹澤さんは「聞き取りの内容は、その後の支援にも利用できるようにするべきで、制度設計が間違っている」と指摘する。現在は検察官が聴取することが多いが、検察、警察、児相が協力した上で、専門性を持った中立の立場の人がインタビュアーを務め、その結果を被害者を支援する立場の人がみな使えるようにすべきではないかと訴える。

また、聴取した内容が証拠採用されても、録音録画につく反訳（文字起こし）のみが証拠になってしまうこともある。「障害のある人や子どもは身ぶり手ぶりなど非言語の表現もしている。裁判官には録音録画をぜひ見てほしい。聴取にかかわった関係者もきちんと見るべきで、それが、供述弱者である障害者についての理解を深め、全体として立件の壁を低くする土壌につながっていくと思う」と芹澤さんは話す。

（第3回につづく）