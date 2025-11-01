俳優・坂口健太郎のルックス激変にネットは驚きに包まれた。

坂口は１０月３１日に都内で行われた主演映画「盤上の向日葵」（監督熊澤尚人）の初日舞台あいさつに出席。額が見えるほどの短髪で、ヒゲも生やし、ワイルドな風ぼうに激変した姿で登場した。

この姿を見たネットは「えっ！？坂口健太郎、髪切った。なんか雰囲気ガラっと変わってびっくりしたけど似合うから良い」「雰囲気変わりましたね」「短髪髭（ひげ）面が好みすぎる」「爽やかイメージだけどヒゲもあり、カッコいい」「髪切って男前なってる」と仰天。また「やっぱ塩顔のトップオブトップ」「イケメンはどんな髪型も似合う」「坂口健太郎やっぱ顔がカッコ良すぎて悔しい」「良すぎてもうワケわかんない…」とほれぼれしていた。

自身のインスタグラムにも写真をアップ。「是非、劇場でご覧ください」と呼びかけた。コメント欄には「舞台挨拶で坂口君見た時今年は金髪から始まって髪型が変わりすぎてびっくりしました笑」「健太郎くんのおヒゲ初めて見るかも」「短髪が素敵すぎるよー！」などの声が寄せられた。