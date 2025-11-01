2025年“グラビア復活”まとめ かとうれいこ、原幹恵、“レジェンドセクシー女優”らがみせた衝撃の“完熟美ボディ”披露【一覧】
2025年も早いもので残り2ヶ月。グラビア界では、例年以上にシーンに“復帰”を果たしたモデル・タレント・俳優が多かった。ここでは主な人をまとめる。
【2024年末からこれまでに“グラビア復帰”果たした主な人物一覧】※年齢は11月1日現在
■芹那（40）
昨年11月にデジタル写真集『New Stage』をリリース。6月に『週刊プレイボーイ』で11年ぶり撮り下ろし。
■かとうれいこ（56）
昨年12月に26年ぶりのグラビア撮り下ろしカットを披露。10月に27年ぶりの写真集『AROUND』（講談社）をリリース
■エリマリ姉妹＝Erika(25)、百瀬まりな(23)
昨年12月に『週刊ヤングマガジン』6年ぶりのカムバック。勢いそのままにさまざまな雑誌の表紙を席巻。
■夏目綾（29）
2月にデジタル写真集『my color』（集英社）をリリースし、約3年半ぶりにグラビア復帰。
■おしの沙羅（30）＝忍野さら
25歳でグラビア引退も、4月に『週刊プレイボーイ』で4年半ぶりにグラビアに復帰。
■原幹恵（38）
5月に、『週刊プレイボーイ』（集英社）で8年ぶりグラビア解禁。
■高田里穂（31）
7月に『週刊プレイボーイ』（集英社）で2年9ヶ月ぶりにカムバック
■時東ぁみ（38）
7月にインスタグラムで10年ぶりとなるグラビア活動の再開を報告。デジタル写真集『時東ぁみ Bikini ＆ Glasses vol．1 FRIDAYデジタル写真集』をリリース。
■高橋しょう子（32）
10月に『週刊FLASH』（光文社）で、3年ぶりのグラビア電撃復帰。
■折原みか（41）
10月にグラビア誌『sabra』でグラビア復帰。15年ぶりとなるデジタル写真集『2025年のおりりん』（小学館）をリリース。
