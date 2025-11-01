『R-1グランプリ2026』きょう1回戦スタート ふかわりょう、島田珠代、ぼる塾・酒寄ら実力者が登場
ピン芸の日本一を決める大会「R-1グランプリ2026」の1回戦が、きょう1日に東京会場からスタートする。
【動画】『R-1 2025』決勝進出のさや香・新山は突然の“相方愛アピール”
前回は史上最多の5511人がエントリーし、歴代最年少王者が誕生するなど、新たな歴史が刻まれた。今年も、10月1日にエントリーがスタート。1回戦は東京・大阪で何日間かに分かれて行われる。
1回戦には、ふかわりょう、ライス・田所、ジャッキーちゃん、ぼる塾・酒寄希望、シンクロニシティ・西野、カベポスター・浜田順平、島田珠代、中山女子短期大学、オーパスツー・しんじょうらが登場予定。なお、シード権を持つ出場者（2024年大会、2025年大会の準々決勝進出者）は1回戦が免除され、2回戦から参戦する。「とにかく面白いピン芸」というたった1つの審査基準で若手からベテランまでがしのぎを削り、24代目の王者を目指す。
【動画】『R-1 2025』決勝進出のさや香・新山は突然の“相方愛アピール”
前回は史上最多の5511人がエントリーし、歴代最年少王者が誕生するなど、新たな歴史が刻まれた。今年も、10月1日にエントリーがスタート。1回戦は東京・大阪で何日間かに分かれて行われる。
1回戦には、ふかわりょう、ライス・田所、ジャッキーちゃん、ぼる塾・酒寄希望、シンクロニシティ・西野、カベポスター・浜田順平、島田珠代、中山女子短期大学、オーパスツー・しんじょうらが登場予定。なお、シード権を持つ出場者（2024年大会、2025年大会の準々決勝進出者）は1回戦が免除され、2回戦から参戦する。「とにかく面白いピン芸」というたった1つの審査基準で若手からベテランまでがしのぎを削り、24代目の王者を目指す。