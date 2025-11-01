37歳・佐々木希、16年前の制服姿で“ギャル仮装”「奇跡のかわいさ」「現役過ぎて」「ギャルな希ちゃん、最高」
俳優・モデルの佐々木希（37）が1日までに、自身のインスタグラムを更新。ハロウィンパーティーでの制服姿を披露した。
【写真】「現役過ぎて」16年前の制服姿で“ギャル仮装”を披露した佐々木希
佐々木は「先日、仲良しファミリーで集まってハロウィンパーティー」とつづり、かわいらしいハロウィン料理が並ぶテーブルや、友人たちと盛り上がる様子を公開。
「ママチームは、話し合ってみんなで今年はギャルをやろうとなり」と明かし、「そういえば、初主演映画の『天使の恋』の制服がクローゼットにあるなぁと思い出し着てみた」と、約16年前に着用していた懐かしの衣装で、ママ友らと“制服ギャル”に変身した姿を披露した。
佐々木は「お見苦しい写真すみません！笑」と謙遜しつつも、「顔にシール貼ったりカチューシャしたりと、あー笑った笑った 子供も大人も全力で楽しんだ日」と、気の置けない仲間との笑顔あふれるひとときを伝えている。
ファンからは「JK希ちゃん 奇跡のかわいさ」「ギャルな希ちゃん、最高です」「こんなにかわいい37歳いる!?」「現役過ぎてコスプレになってないやん」「天使の恋の希ちゃん可愛すぎて大好きでした 令和版が見れるなんて嬉しい」など、さまざまな反響が寄せられている。
