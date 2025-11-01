10月は全4試合に先発…瀬古歩夢、ル・アーヴルの月間最優秀選手に選出！
ル・アーヴルは10月31日、10月のクラブ月間最優秀選手に日本代表DF瀬古歩夢が輝いたことを明らかにした。
現在25歳の瀬古は今夏にグラスホッパーからル・アーヴルにフリーで加入。自身初めての欧州5大リーグでのシーズンはここまでリーグ・アンで全10試合に出場し、そのうちの9試合で先発出場を果たすなど、3勝3分け4敗の勝ち点「12」で11位につけるチームの主力選手として活躍している。
そんな瀬古は10月に行われたリーグ・アンでの4試合すべてに本職のセンターバックではなく、守備的なミッドフィルダーとして先発出場。直近2試合は完封勝利で連勝を収めるなど、2勝1分け1敗に終わったチームに貢献を果たした。
この活躍からル・アーヴルは10月のクラブ月間最優秀選手に瀬古が選出されたことを発表。これを受け、瀬古は「感謝しています。いつもサポートをありがとうございます。最後まで戦い続けるだけです。ありがとうございます」と感謝を口にした。
