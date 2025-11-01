今季初出場へ一歩前進…バイエルンDF伊藤洋輝がチームトレーニングに復帰
バイエルンに所属する日本代表DF伊藤洋輝がチームトレーニングに復帰したようだ。
現在26歳の伊藤は、2024年夏にシュトゥットガルトからバイエルンに加入したが、昨年7月末のプレシーズンマッチで右足の中足骨骨折に見舞われると、一時は復帰に近づいていたものの、昨年11月には再手術が実施され、今年2月まで長期離脱を強いられた。
そして、2月に新天地デビューを果たしたが、公式戦8試合に出場した後、3月には再び右足の中足骨骨折によって戦線離脱。すでに7月中旬頃にはジョギングなどを開始し、復帰に向けてリハビリを続けていることが明らかになっていたが、離脱は10月頃まで続くことが予想されていた。
そんななか、バイエルンはクラブ公式X（旧：ツイッター）を更新し、「伊藤洋輝がチームトレーニングに戻ってきた！」と投稿。伊藤自身も公式インスタグラムを通じて「チームに戻って来られて嬉しい」と練習に合流したことを明らかにしている。
なお、現時点で戦列に復帰できる時期は明らかになってはいないものの、今季初出場に向けてチームトレーニングに合流できたことは朗報となりそうだ。
