川崎市役所（資料写真）

川崎市議会の議員が昨年秋に行った海外視察は不要で違法な支出として、市民団体「かわさき市民オンブズマン」は１０月３１日、記者会見し、参加した市議３１人に視察費の全額計３７１７万２３１７円を市に返還させるよう求める住民訴訟を横浜地裁に起こすと明らかにした。同団体の星野文紀弁護士らは「市民の税金で漫然と視察に行くことをやめてもらい、市民の皆さんにも考える契機としてほしい」と述べた。

訴状などによると、２０２４年１０〜１１月、計３１人がアジア、オセアニア、欧州の３グループに分かれて海外視察を実施。参加する議員の意見を参考に旅行会社へ企画を依頼し、それぞれ視察先を決めた。

ただ、同団体は視察先の決定プロセスに疑義が生じるほか、帰国後に県政や市政の施策の検討につながる有益な情報をもたらしていないなどと指摘。今年８月に約３７１７万円の返還を求める住民監査請求をしたが、市監査委員は１０月１５日、違法、不当は認められないとして棄却していた。

川崎市議の海外視察は市議会の実施要領などに基づき、コロナ禍の２０年を除いてほぼ４年に１回実施してきた。視察費に含まれるのは旅費、宿泊費、食費、現地の移動費などで、物価高騰の影響もあって前回１６年（上限８０万円）から１・５倍規模となっていた。

同団体は３グループの視察費がそれぞれ１２０万円の上限で計画されていることも問題視し、「大人数で行く必要があるのか。どうしても必要なら、市議会を代表した数人が行けばよい」と制度そのものに疑問を投げかけた。