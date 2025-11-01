DC映画『THE BATMAN－ザ・バットマン－』（2021）のスピンオフドラマ「THE PENGUIN－ザ・ペンギン－」の主演コリン・ファレルが、シーズン2の可能性について語っている。

「THE PENGUIN－ザ・ペンギン－」は、コリン・ファレル演じるオズワルド・コブ／ペンギンに焦点を当てた全8話のドラマシリーズ。ゴールデングローブ賞ではファレルがミニシリーズ・テレビ映画部門の主演男優賞に輝き、エミー賞では作品賞・主演男優賞・主演女優賞を含む24ノミネートを獲得した。

主演最新作『端くれ賭博人のバラード』のプロモーションで米のインタビューに応じたファレルは、「ザ・ペンギン」シーズン2の可能性について「僕はややネガティブに考えがちなので“実現しない”に賭けますが、その差はわずかです」としたうえで、次のように語った。

「上の人たちが、さらに8話分の筋書きを考えているのは知っています。すべてはマット・リーヴスの世界に基づいていますからね。『ザ・バットマン』のラストの死とゴッサムの壊滅が権力の空白を生み、オズがそれを利用できる展開になったのは、まさに好都合でした。これは、僕たちが並行して描いた8時間分のストーリーにぴったりです。（『ザ・バットマン2』は）「ザ・ペンギン」ラストの数週間後から始まるでしょう。僕は（シーズン2が）実現しない方に賭けますが、大きくは賭けません。」

もともと「ザ・ペンギン」はリミテッドシリーズとして製作されたが、シーズン2への更新について製作陣は前向きだ。ただし、その条件としてリーヴスは「正しいと思えるアイデアを考え出す必要がある」とおり、ショーランナーのローレン・ルフランも、シーズン2の制作には「（シーズン1の）自分たちを超えられるという確信」が不可欠だといた。

8月時点では「『ザ・バットマン2』の脚本に「（『ザ・ペンギン』の）シーズン2にふさわしいものがあるかどうか」が課題とされていたが、今回のファレルの発言から、さらに進展があった可能性もうかがえる。もっとも、ファレルの“賭け”から判断すると、実現の可能性はおおむね五分五分といったところか。

映画『ザ・バットマン2』は2027年10月の米国公開を目指し、撮影は2026年4月末～5月頭に開始予定。ファレルはペンギン役で続投するが、登場シーンは少なめになることをいる。またリーヴスが米に語ったところによれば、ソフィア・ファルコーネ役のクリスティン・ミリオティは登場しないという。

「THE PENGUIN－ザ・ペンギン－」はにて配信中。

