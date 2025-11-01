© 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. HBO and MAX and related elements are property of Home Box Office, Inc. THE PENGUIN and all related characters and elements are copyrights and trademarks of DC. All Rights Reserved.

DC映画『THE BATMAN－ザ・バットマン－』（2021）のスピンオフドラマ「THE PENGUIN－ザ・ペンギン－」の主演コリン・ファレルが、シーズン2の可能性について語っている。

「THE PENGUIN－ザ・ペンギン－」は、コリン・ファレル演じるオズワルド・コブ／ペンギンに焦点を当てた全8話のドラマシリーズ。ゴールデングローブ賞ではファレルがミニシリーズ・テレビ映画部門の主演男優賞に輝き、エミー賞では作品賞・主演男優賞・主演女優賞を含む24ノミネートを獲得した。

主演最新作『端くれ賭博人のバラード』のプロモーションで米のインタビューに応じたファレルは、「ザ・ペンギン」シーズン2の可能性について「僕はややネガティブに考えがちなので“実現しない”に賭けますが、その差はわずかです」としたうえで、次のように語った。

「上の人たちが、さらに8話分の筋書きを考えているのは知っています。すべてはマット・リーヴスの世界に基づいていますからね。『ザ・バットマン』のラストの死とゴッサムの壊滅が権力の空白を生み、オズがそれを利用できる展開になったのは、まさに好都合でした。これは、僕たちが並行して描いた8時間分のストーリーにぴったりです。（『ザ・バットマン2』は）「ザ・ペンギン」ラストの数週間後から始まるでしょう。僕は（シーズン2が）実現しない方に賭けますが、大きくは賭けません。」

もともと「ザ・ペンギン」はリミテッドシリーズとして製作されたが、シーズン2への更新について製作陣は前向きだ。ただし、その条件としてリーヴスは「正しいと思えるアイデアを考え出す必要がある」とおり、ショーランナーのローレン・ルフランも、シーズン2の制作には「（シーズン1の）自分たちを超えられるという確信」が不可欠だといた。

8月時点では「『ザ・バットマン2』の脚本に「（『ザ・ペンギン』の）シーズン2にふさわしいものがあるかどうか」が課題とされていたが、今回のファレルの発言から、さらに進展があった可能性もうかがえる。もっとも、ファレルの“賭け”から判断すると、実現の可能性はおおむね五分五分といったところか。

映画『ザ・バットマン2』は2027年10月の米国公開を目指し、撮影は2026年4月末～5月頭に開始予定。ファレルはペンギン役で続投するが、登場シーンは少なめになることをいる。またリーヴスが米に語ったところによれば、ソフィア・ファルコーネ役のクリスティン・ミリオティは登場しないという。

「THE PENGUIN－ザ・ペンギン－」はにて配信中。

