ÀéÄ»¡¦Âç¸ç¡¢¼«¤é¹ßÈÄ¤Î¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×ËÁÆ¬¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡ÖÌÌÇò¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Æ¥ì¥Ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/01¡Û¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÀéÄ»¤ÎÂç¸ç¤¬¡¢10·î31ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË21»þ58Ê¬¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Æ±Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤ÎÊüÁ÷½ªÎ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾ËÜ¿Í»Ö¡¢ÁûÆ°¸å1Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤Ë¸«¤»¤¿ÑÛ¡¹¤·¤¤²£´é
ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢ÊüÁ÷½ªÎ»¤òÅÁ¤¨¤ë¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Âç¸ç¤¬VTR¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Ö¥Î¥Ö¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¡Ø¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡Ù¤ä¤á¤Þ¡¼¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö²¿ËÜ¤«¤Ï¤â¤¦¼ýÏ¿¤·¤Æ¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥²¥¹¥È¡¢¤½¤·¤Æ·Ý¿Í¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿ÌÌÇò¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡¢¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ïº£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖÌÌÇò¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Æ¥ì¥Ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ª¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
10·î31Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö10·î24ÆüÊüÁ÷Í½Äê¤À¤Ã¤¿¡Ø¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÆÀ¸¡¦²þ³×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÊÀ¼Ò¤Î¾õ¶·¤ò´Õ¤ß¡¢ÆâÍÆ¤òº¹¤·ÂØ¤¨¤ÆÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼ÒÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÏ¢·È¤ËÉÔ½½Ê¬¤ÊÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÊüÁ÷Ä¾Á°¤Ç¤ÎÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÊüÁ÷¸å¡¢ÀéÄ»¤Î¤ªÆó¿Í¤è¤ê¹ßÈÄ¤Î¤ª¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ê¡¢¼ÒÆâ¤Ç¶¨µÄ¤·¤¿·ë²Ì¡¢Ç¯Æâ¤ò¤â¤Ã¤Æ¹áÁÈ¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈÖÁÈ¤ÎÊüÁ÷½ªÎ»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢10·î24Æü¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ï¤¨¤Ê¤³¡¢±üÅÄ½¤Æó¡Ê¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¡Ë¡¢ÅÄÞ¼¾ÏÍµ¡Ê¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¥é¡¼¥á¥ó¡Ë¡¢ÃæÅçÃÎ»Ò¡¢¾¾´ÝÎ¼¸ã¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢MC¤ÎÀéÄ»¡¦Âç¸ç¤¬¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë²¾Áõ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥óÆÃÊÌÊÔ¤ÎÊüÁ÷¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µÞî±Í½Äê¤òÊÑ¹¹¡£²áµî²ó¤ÎÆâÍÆ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
【写真】渋本人志、騒動後1年以上ぶりに見せた凛々しい横顔
¢¡¥Õ¥¸¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×Ç¯Æâ¤ÇÊüÁ÷½ªÎ»
