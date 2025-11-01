井桁弘恵、高橋愛（提供写真）

【モデルプレス＝2025/11/01】女優の井桁弘恵、高橋愛らが、アジア展開を視野に入れたTOKYO発アパレルブランド「Deci Couture（※eはアクセント付／デシクチュール）」のオープニングイベントに来場した。

◆井桁弘恵・高橋愛ら豪華ゲスト来場


ブランドローンチを記念したポップアップストアを、11月1日〜3日の3日間限定で東京都・神宮前にて開催。そのオープニングイベントに、井桁、高橋ら豪華ゲストが多数来場し、それぞれ自分のお気に入りの洋服を纏い、デビューコレクションを堪能した。（modelpress編集部）

◆井桁弘恵コメント


オートクチュールコレクションのドレスを着させていただきましたが、美しくてとってもときめきました。エレガントさとキュートさを兼ね備えたドレスで、丁寧に作られているので温かみを感じながら着用させていただきました。

◆高橋愛コメント


ただ可愛い、かっこいいだけじゃなくて一癖あるところが素敵でした。何通りも着られるアイテムが多くてファッションをワクワクしながら楽しめそうです！

【Not Sponsored 記事】