【OIMO MERCI 大阪限定】おいもとりんごのパイで秋の贅沢を楽しんで

秋の訪れを感じるこの季節、おいもとりんごの絶妙なコンビネーションを楽しめる新スイーツが登場！OIMO MERCI（オイモメルシー）の「おいもとりんごのパイ」は、11月1日から大阪府内のジェイアール西日本デイリーサービスネットで先行販売されます。大阪産はちみつを使い、しっとりとしたおいも餡に程よい酸味のりんごジャムが加わり、贅沢な味わいが広がります。ポップでカラフルなパッケージも魅力的です！

大阪産はちみつの香りが広がる贅沢なパイ



OIMO MERCIの「おいもとりんごのパイ」は、大阪産はちみつの甘みが絶妙に加わり、しっとりなめらかなおいも餡と、程よい酸味を持つりんごジャム、食感の良い角切りりんごが一体となった贅沢な味わいです。

食べた瞬間、ひと口ごとに違う食感が楽しめ、最後まで飽きが来ません。

大阪限定の特別な味わいが、大阪産の良さを引き立てています。11月1日から期間限定で販売されるので、ぜひこの機会に味わってみてください♪

ポップなパッケージで大阪限定の魅力を楽しんで



パッケージデザインにも注目！OIMO MERCIの「おいもとりんごのパイ」は、大阪限定をアピールするため、ポップな赤を基調にした箱に、大阪限定のメルシーのヒョウ柄衣装を施したデザインです。

パッケージだけで大阪らしさが伝わり、食べる前から楽しさを感じさせてくれます。贈り物にもぴったりの可愛いデザインなので、気になる人へのお土産やギフトにも最適！

手軽に楽しめる4個入りパックもありますので、家族や友達とのシェアにも◎

期間限定販売！大阪府内で先行発売中

「おいもとりんごのパイ」は、11月1日から大阪府内のジェイアール西日本デイリーサービスネットの4店舗で先行販売がスタート。

販売期間は未定で、数量限定なので、早めにゲットすることをおすすめします。

取り扱い店舗は、アントレマルシェ天王寺店、大阪店、新大阪中央口店、おみやげ街道アルデ新大阪店の4店舗。各店舗の営業時間は異なるので、事前に確認してから訪れてください。

秋の味覚を楽しむにはぴったりなアイテムです♪

秋の贅沢を感じるOIMO MERCIのおいもとりんごのパイ



OIMO MERCIの「おいもとりんごのパイ」は、秋の味覚を存分に楽しめる贅沢なスイーツです。

大阪産のはちみつを使用し、しっとりとしたおいも餡とりんごの酸味、食感の良い角切りりんごが絶妙に調和した一品。

ポップで可愛いパッケージも大阪らしさを引き立て、ギフトにもぴったりです。数量限定なので、ぜひ早めにチェックして、秋の贅沢なひとときを楽しんでくださいね♪