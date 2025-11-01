親からの援助で住宅ローン負担が軽かったり、孫の教育費を支援してもらえたり。恵まれた環境にいると、つい将来への備えを楽観視してしまいがちです。しかし、その甘えが許されるのは、親が元気なあいだだけかもしれません。本記事では社会保険労務士法人エニシアFP共同代表の三藤桂子氏が、Aさんの事例とともに、「恵まれた相続」に潜む落とし穴について解説します。※個人の特定を避けるため、事例の一部を改変しています。

親は裕福な経営者、子は平凡なサラリーマン

Aさんは、中小企業を経営する裕福な両親のもとで育ちました。Aさんと弟は大学卒業後、一般企業に就職。両親は息子たちに自分たちの会社を継いでほしかったようでしたが、息子たちがそれぞれ希望する職業とはかけ離れていたため、引退する際には、右腕となって働いてくれた従業員に会社を譲りました。

中小企業ではあるものの、両親は一代でそれなりに成功し、70歳で引退後も、会長としての報酬と年金で年額600万円の収入があります。さらに現預金や株、不動産なども保有。一般的にみて、裕福な老後を送っています。

Aさんには子どもが1人。両親にとっては初孫ということもあり、教育費の援助や入学式等にはお祝いなど、なにかと気にかけてもらっていました。住宅購入を考えた際も、「うちの土地に建てれば安く済むだろう」と、父名義の土地に家を建てさせてもらい、少ない借入額（1,500万円）で立派なマイホームを持つことができました。親が裕福であることの経済的な恩恵は、Aさんにとって大きな助けとなっていたのです。

その後も、実家に遊びに行けば孫にお小遣いをくれたり、お寿司や焼肉など、美味しい食事をご馳走になったり。季節の変わり目には、デパートで子どもの洋服を購入してもらうこともあり、成長期の子供服代のかかることが少なく、家計はとても助かっていました。

子自身の暮らしの現実

Aさん自身も子どものために資産形成しようと努力しています。しかし、近年続く物価上昇に対し、Aさんの給与の伸びは追いついていません。厚生労働省の2024（令和6年）年版労働経済の分析でも、2023年の現金給与総額は3年連続で増加、名目賃金は24ヵ月連続の増加となりましたが、物価上昇を加味した実質賃金は21ヵ月連続で減少しています。つまり、多くの人が「暮らしがよくなった」と感じられない状況です。Aさんも、その一人でした。

Aさんの給与は定期昇給してはいるものの、年収450万円です。それでも、両親からの援助があるおかげで、Aさん一家はこれまでどおりの生活レベルを維持できていたのです。

順風満帆にみえた生活だったが…

ところが、父が心不全により突然他界したことで、状況は一変します。相続が発生したのです。

これまでAさん一家が住んでいた自宅は、父名義の土地を無償で借りる「使用貸借」という形でした。しかし、Aさんがこの土地を相続することになり、今後は固定資産税をAさん自身が支払う必要が生じます。

月々の給与は生活費で手いっぱいのため、固定資産税はボーナスで賄うことになりそうです。しかし、現在59歳のAさんは来年定年を迎え、その後は60歳から65歳まで再雇用契約となり、賃金が下がることが決まっています。賞与も減額されるため、ボーナスが固定資産税ですべて消えてしまうかもしれません。将来的に子どもが独立するまでは生活がかなり厳しくなることが予想されます。

さらに大きな問題が「相続税」です。父の遺産を相続するのは、母、Aさん、弟さんの3人。母には「配偶者の税額の軽減」という制度が適用されます。

（1） 1億6,000万円

（2） 配偶者の法定相続分相当額

これは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、上記の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。最低でも1億6,000万円までは相続税がかからないため、母はあまり心配していない様子。

しかし、Aさん自身には、その軽減措置はありません。父の遺産が現金よりも不動産の割合が多い場合、相続税を支払うために、Aさんの決して多くはない退職金がそっくり消えてしまう可能性が出てきたのです。

では、父親はなぜ相続対策をしておいてくれなかったのでしょうか。

父親にとって、人生終盤の最大の仕事は一代で築き上げた会社を、従業員に託す『事業承継』でした。それに全精力を注ぎ込み、無事に終えたことで、燃え尽きてしまったのかもしれません。顧問税理士とも主に事業承継の話ばかりで、その後の個人の相続については、『まあ、法律どおりで……』と、深く考える気力が残っていなかった――。父の人生を考えれば、それも無理はなかったのかもしれません。

「実家が太くて羨ましい」だけではない

Aさんのように、親が裕福で子は標準的な収入という場合、傍からみれば親からたくさんの援助を受けられて、羨ましい環境にもみえますが、相続を機に、思いもよらない負担となって重くのしかかる恐れがあります。

親の資産状況を正確に把握していなかったり、相続税の計算をしていなかったりすると、「こんなはずではなかった」という事態に陥りかねません。

生前に相続の話をするのは、親子であっても躊躇するかもしれません。しかし、いざというときに困らないためには、親の相続対策を待つのではなく、自らも主体となって、家族で事前に話し合いの場を持つことが非常に重要です。

親が元気なうちに資産状況や老後の考えを把握しておくことは、子世代にとって大きな安心に繋がります。それは結果的に親子の信頼関係を深め、親は助けを求めやすく、子はサポートしやすくなるという、双方にとってのメリットにもなるでしょう。

三藤 桂子

社会保険労務士法人エニシアFP

共同代表