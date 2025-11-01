FRUITS ZIPPERが「何度でも楽しめるクリスマス」を提案　明治WebCM＆54回「イブ」動画公開

明治は11月1日、アイドルグループ・FRUITS ZIPPERを起用したWebCM「meiji・FRUITS ZIPPER〜何度だってクリスマスを楽しもう〜 #NEWOKASHIPROJECT」を公開しました。（「・」の箇所は正しくははハート記号）

今回のテーマは「“いつでも何度でも楽しめる”長〜いクリスマスイブ」。季節のハレの日をお菓子でアップデートする「NEW OKASHI PROJECT」第2シーズンの一環で、明治のお菓子を使いながら、いつでも何度でも楽しめるクリスマスを提案しています。

■ 横に長〜い映像で「何度だってクリスマス」 SNSではユニーク企画も進行

WebCMでは、クリスマス会場に登場したFRUITS ZIPPERのメンバーが、横にスクロールする映像の中で、クリスマス準備やパーティーを楽しむ姿が描かれます。

ケーキ作りに飾り付け、お菓子パーティーなど、イベント前の“ワクワク”に満ちた時間がぎゅっと詰まった映像に。

「イブもイブイブも、イブイブイブイブイブだって、明治のお菓子と一緒にメリークリスマス！」というナレーションが流れ、今年は“クリスマスが何度でもやってくる”かのような楽しい世界観が表現されています。

また、SNS向け縦型ショート動画では、メンバーがクリスマスイブまでの残り日数分「イブイブイブ……」と唱えてカウントダウンするという、ユニークな企画が進行します。

第1弾では月足天音さんが、なんと54回「イブ」を連発。「イブ、長すぎやろかぁ〜、いやいや、何度だってクリスマスは楽しめた方がいいっちゃね〜」と出身地の柳川弁で盛り上げる姿がなんともキュート。

■ 撮影メイキング映像ではチーム感と自然体の笑顔がいっぱい

撮影の裏側では、いつも通り元気いっぱいでスタジオ入りするメンバーの姿が。ツリーを囲んで「メリークリスマス！」と声をそろえる場面から撮影がスタートしました。

メイキングカメラに気づいた仲川瑠夏さんは目を大きく見開き、持ち前の変顔で現場を和ませるひと幕も。

鎮西寿々歌さんは「今、踏まれましたよ、足を」と笑顔で報告。踏んでしまった早瀬ノエルさんと言葉に詰まりながら笑い合う姿は、まさに仲良しグループの空気そのものです。

ケーキ作りのシーンでは、松本かれんさんが「嬉しい！」と声を弾ませながら生クリームを混ぜ、真中まなさんは「ケーキ屋さんじゃん！将来の夢」と、うっとり。

さらに仲川さんと鎮西さんがダンスのポイントを語り合うシーンや、プレゼントボックスの投げ渡しがうまく決まらずに向かい合いキャッチに変更するなど、終始わきあいあいとした雰囲気で進行。

ケーキの甘い香りに気づいた櫻井優衣さんと早瀬さんが勢いよく香りを吸い込み、早瀬さんが「怪しい（笑）」とツッコむ微笑ましい場面も映し出されています。

■ 撮影後インタビューではそれぞれが描く「理想のクリスマス」を発表

撮影を終えた感想について、櫻井さんは「今回は少し早めにみんなでクリスマスを感じて撮影していました。横に流れる映像がポイントなんですけど、次に何が来るのかな？とワクワクしてもらえると思うし、私たちもワクワクしながら撮ることができました」と笑顔でコメント。早くからクリスマス気分を楽しめた様子が伝わってきます。

今回のクリスマス企画について聞かれると、松本さんは「クリスマスツリーがすごく好き」と語り、「外でツリーを見ると嬉しい気持ちになるので、今年はみんな早めに飾ってもらえると助かるなと思いました。みんなで“イブイブイブ”すごくやりたいです」と、季節の訪れを心待ちにしている様子。

早瀬さんも「ハロウィンが終わったらすぐクリスマスの準備を始めたいタイプ」とし、「何を贈ろうか、どう飾ろうか考えるのが楽しい」と語りました。

理想のクリスマスパーティーの回数については、仲川さんが「いろんな事をやりたいので全部やり切るなら10回！」と元気いっぱいに回答。「お菓子作りをいっぱいして、アポロをトッピングしたり、素晴らしいパーティーをしたい」と想像を膨らませました。

さらに「今年はどんなクリスマスにしたい？」という質問には、鎮西さんが「自分たちもサンタさんになってお菓子を配ったり、ハッピーを届けたい」と、ファンへの想いを語ります。

サンタへのお願いでは、真中さんが「FRUITS ZIPPERで日本を埋め尽くす」と宣言。「テレビでもCMでも街でも、どこを見てもFRUITS ZIPPERがいる状態にしたい」と大きな目標を掲げました。

すると鎮西さんが「まなふぃの個人的な夢もあるんだよね？」と話を振り、真中さんは「ボディービルの大会で優勝する（プロレスでも可）」とユニークすぎる願いを披露。「腹筋を板チョコにします」と笑いを誘いました。

続いて仲川さんは「日本では人間国宝、そしてハムハム共和国を実現させる卍」と、想像のスケールが飛び抜けた夢を語り、鎮西さんも「ポイントはここ（卍）なんだ」とすかさずツッコミ。仲川さんは真剣な表情で「FRUITS ZIPPER全員で人間国宝になって、ハムハム共和国を作りたい」と語り、メンバーからも笑顔がこぼれました。

最後に松本さんは「紅白歌合戦に出たい」と力強くコメント。「サンタさんにも追い打ちをかけてお願いしたい」と語り、グループの大きな夢に向けた想いを新たにしました。

笑いと本気が入り混じるFRUITS ZIPPERらしさ全開のインタビューとなりました。

本キャンペーンに伴い、12月1日〜8日にはXで「フォロー＆引用リポストキャンペーン」を開催。抽選で24名にメンバーセレクトのお菓子セットが当たります。

さらに、11月4日からは対象店舗にて、明治のチョコ菓子を3個購入するとFRUITS ZIPPERオリジナルステッカーがもらえる企画も開催されるとのこと。ステッカーは数量限定で、無くなり次第、終了となります。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025110101.html